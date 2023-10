Eso es lo que necesita Cartagena. Un voto franco en favor de un candidato que garantice transparencia y capacidad de ejecución, pero sobre todo que garantice que va a estar los cuatro años sin arrastrar rollos, ni peleas, ni insultos. Y como no puede gobernar solo, tenemos que acompañarlo de un Concejo de lujo.

Durante más de una década los cartageneros hemos venido votando para la Alcaldía por desesperación. Si antes escribí una carta al próximo alcalde con algunas peticiones básicas desde donde comenzar una vez más a salvar a esta ciudad, ahora pido a mis colegas electores que evitemos elegir el extremo opuesto de quien deja el cargo, es decir, evitemos la tendencia natural del efecto péndulo: por rechazar a alguien que hizo poco, no caigamos en el enredo de alguien que dice sabérselas todas.

En cada una de estas elecciones se nos ha olvidado que el alcalde no puede glorificarse en una sola competencia y desde ahí pretender solucionar todo. Es justamente lo contrario: se necesitan muchas competencias, en especial las llamadas blandas (capacidad de liderar, asertividad, capacidad de ejecución, construcción de equipos eficientes, inteligencia emocional, empatía, equilibrio mental, ética), para solucionar tres o cuatro problemas serios, que ya es mucho.

Los políticos nos han tenido mal acostumbrados, a base de hacerse pasar como los mejores candidatos: prometen más que el otro, generando expectativas irreales. Para los electores es igual de difícil conocer a fondo a los aspirantes, y por ello el primer filtro debería ser una reforma que limite quién pueda ser elegido al máximo cargo distrital o ser parte del Concejo. No se me olvida que gracias al exceso de democracia un embolador de Bogotá llegó al Concejo y al cabo de pocos meses, emocionado más con el salario que con la responsabilidad adquirida, se fajó entre tiros y borracheras, por fortuna, sin causar mucho daño. No es sano para la democracia ser tan abierta e irrestricta. Si no es de forma constitucional, entonces los límites los tenemos que poner nosotros. ¿Quién posee las mejores capacidades y el mejor equipo para sacarnos del eterno charco de barro y podredumbre? Hay que estudiar las opciones, al detalle y con la historia de cada candidato a la mano.

Una ciudad no se puede gobernar sola, se gobierna con un sistema. El sistema evita que los extremos, siempre malignos, tomen el control. Hay que buscar la opción más franca. La mejor Cartagena llegará después de tres o cuatro buenas administraciones, como lo vivió la vecina Barranquilla, que atacó la corrupción desde la misma administración de justicia, parte del sistema, y limpiaron las finanzas públicas antes de dirigirse en carrera a forjar la Barranquilla libre que vemos hoy.