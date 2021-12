Que el alcalde Dau satanice los peajes en Cartagena, es la forma más fácil de ganar indulgencias en el campo político (¿futuras aspiraciones al Congreso?). Sin embargo, también será el camino más expedito para dejar tirada a la ciudad en su búsqueda de soluciones inmediatas al gravísimo problema de movilidad, y por ahí mismo, con sus consecuencias nefastas en competitividad, deterioro vehicular, desperdicio de tiempo (con su consabido desgaste psicológico) y falta de mantenimiento vial.

Es decir, sin los peajes urbanos, ¿cuál sería la propuesta de solución al problema del tráfico? ¿Esperar otros 50 años para que Edurbe construya la av. Quinta de Manga? ¿Esperar a que la Alcaldía estructure – en los próximos 30 años - la construcción de un nuevo plan vial, con inversiones multimillonarias que más bien deberían destinarse en solucionar la pobreza? Por favor, ¿qué alguien me diga cuándo fue la última vez que el distrito organizó – por sí solo – un macroproyecto sin el apoyo de la nación? Y la lista es larga: Transcaribe, la Perimetral, el túnel de Crespo, el Viaducto y ahora la Protección Costera, por mencionar algunas.

Por eso digo, el problema no son los peajes; el problema, efectivamente, es la necesidad de esclarecer el posible detrimento patrimonial que tenemos con la actual concesión del “Corredor de Carga”. No obstante, no por ello debemos satanizar los peajes y mucho menos las APP. Se imagina usted, estimado lector, ¿qué hubiese sido de Cartagena sin el ‘Corredor de Carga’? Es que casualmente esa APP fue el último vestigio de un macroproyecto ejecutado exclusivamente por la Alcaldía, y que en su momento fue considerada un hito a nivel nacional, al combinar valorización y peajes. Y lo mismo nos está pasando con la APP propuesta para el ‘Corredor Portuario’. Lo fácil era rechazarla porque están pidiendo peajes por 30 años. Alcalde, ellos pueden pedir 100 años, pero a usted lo tenemos ahí casualmente para negociar una APP que sea ganadora para todos. De eso se trata. ¿Acaso no podemos contratar unos expertos que exploren financiaciones combinadas como la entrega de tierras, la democratización accionaria, valorización, modificar obras y así le podemos bajar a 15 años de peajes?

Quitar peajes y presentar acciones populares siempre será la vía más expedita para ganar votos, pero que en nada solucionan nuestro problema de movilidad. Y hasta duele ver las caras de frustración que llevan los promotores del ‘No + Peajes’ en los trancones de la ciudad.