Hago pública la historia más importante de mi vida porque gracias a Dios estoy viva y puedo contarlo como testimonio. Fui paciente COVID-19 positivo, de los primeros casos en Cartagena, hace ya 5 meses, caso número 52, cuando tener COVID era mirado casi como un delito. Para mi fortuna fui asintomática, solo dolor de cabeza, rasquiña en garganta y desgano. A los 16 días de aislamiento me hicieron la segunda prueba y salí negativa para COVID, sin contagiar a nadie y saliendo victoriosa de la enfermedad, desde abril soy una mujer sana. No hubo síntomas, pero sí temor de morir sola en mi casa, la carga emocional fue grande. Solo saber que tenía la enfermedad así fuera asintomática fue angustiante, el desespero y las ganas de llorar, el insomnio fueron mi diario vivir, hasta que me dieron mi prueba negativa volvió el alma a mi cuerpo, le doy gracias a mi familia y a todos los que estuvieron para darme ánimos. No quería decir sobre mi enfermedad porque aún hay desinformación de la misma, de hecho, aún tiene muchas aristas. Si hoy la cuento es porque con mucha preocupación y en desacuerdo, asumo como todos, la medida del presidente de levantar las restricciones de cuarentena obligatoria a partir del 1 de septiembre y tener una medida de autocuidado responsable, cuál responsable, si aquí todos hacen lo que quieren, ni cuando era obligación se cohibieron, aquí no hay la cultura para eso. No hay control de orden público. Si hay que reactivar los sectores económicos, los pilares de la economía en Cartagena, la industria y el turismo, y mitigar la coyuntura que ha implicado estos meses de encierro, quiero decirles por este medio que no salgan ahora a la calle desbocados a disfrutar lo que no pudieron por estar en casa, pensando que el COVID se acabó.

Tomen conciencia, sean responsables, esta es una enfermedad mortal que hay que tenerle respeto, se ha llevado miles de personas en el mundo, y ya se fue acercando a caras conocidas. Tuve COVID con una buena póliza de salud y había disponibilidad de camas y UCI que a Dios gracias no necesité. Tuve atención en mi casa, me llamaban a toda hora y estuve monitoreada.

Hoy día señores, estamos a nuestra suerte, el sistema puede colapsar, y si tienes una preexistencia y caes en UCI y no tenías las defensas estarás expuesto a la muerte sin saber si saldrás vencedor. No te descuides, no bajes la guardia, ahora más que nunca cuídate y cuida de tu familia.

No abusen de la medida que dieron. Señores, esto no ha acabado, cuiden a sus padres, mayores de la tercera edad. Cuidemos nuestra vida y la de los que amamos. Como cartagenera que ama su ciudad esto es un llamado a la conciencia.

*Economista Universidad de Cartagena.