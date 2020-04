Un lindo cuento

Entre tantos mensajes que están llegando a diario por todas las redes sociales, decidí abstenerme de abrir videos o ver información que no aporte nada nuevo ni interesante a este momento crítico de la vida. Sin embargo, llamó mi atención una corta fábula que me envió una amiga y que paso a contarles por ser una linda reflexión para época de confinamiento: cuenta la historia que un cargador de agua en la India tenía dos grandes vasijas que colgaba en sus hombros para transportar el líquido. Una vasija era perfecta y entregaba el agua totalmente llena al final del trayecto desde el río. La otra, tenía una grieta por donde se iba derramando a lo largo del camino y solo llegaba a entregar la mitad de su capacidad. Esta historia se repitió diariamente por dos años. La vasija perfecta se sentía orgullosa de sí misma, mientras la agrietada no podía con la culpa de no cumplir su tarea eficazmente y decidió hablar con su jefe. Le dijo: estoy muy avergonzada de mí misma y quiero pedir disculpas porque debido a mis grietas recibes la mitad del dinero que deberías recibir. Ante su sorpresa, el aguador la miró sonriente y la regresó al camino para mostrarle las bellísimas flores que habían crecido a lo largo del pasaje que recorrían a diario. Las flores solo crecían a su lado de la vía. Mientras se las mostraba, le aseguraba conocer sus grietas desde siempre y le afirmó haber sembrado semillas para que las viniera regando diariamente. Sus aberturas habían traído vida al jardín y le habían permitido al aguatero recoger flores para adornar su casa y regalar a su mujer y a su patrón.

La lección es sencilla. Todos tenemos grietas y aun así todos tenemos un valor y algo que ofrecer. Muchas veces las debilidades son nuestras fortalezas y dentro de esta cadena de valores que llamamos vida cada eslabón es inmensamente importante y tiene su función. Es tan significativo el campesino que siembra el ñame como el cotero que carga el camión. Es igualmente substancial el conductor del vehículo que lo trae al mercado como quien lo compra, lo prepara y lo lleva a la mesa. Al final todos dependemos de alguien, de algún proceso, y de muchas circunstancias. El coronavirus ha venido a recordarnos que todos estamos entrelazados, que somos seres sociales y que sentirnos autosuficientes nos impide ver lo limitados que somos y las oportunidades que tenemos de hacer más, ofrecer más y ser más productivos. Los pensamientos individualistas y egoístas nos alejan del mundo y su realidad.

A pesar de las grietas y debilidades todos somos seres valiosos aunque no valgamos para lo mismo. El reto consiste en revelar nuestras capacidades para potenciarlas y descubrir talentos ajenos y apreciarlos. La palabra de moda es reinventarnos pero a lo mejor es solo descubrirnos.