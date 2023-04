Un diagnóstico equivocado

Hasta hace poco, muchos analistas y políticos sostenían que los conflictos sociales tenían origen “únicamente” en la pobreza. Hoy los centros de pensamiento y los académicos, como Paul Collier -profesor de Oxford-, afirman que éstos pueden originarse por las creencias (ideologías), las necesidades (pobreza) o la codicia. En Colombia, por ejemplo, en el pasado fue la ideología (liberal-conservadora) y la pobreza e inequidad (guerrillas) los motores de los conflictos y la violencia; actualmente –señalan los estudios sobre economía de la guerra (Gustavo Duncan)– es la codicia: esa ansia desmedida de acumulación y sobreexposición de la riqueza.

A pesar de lo anterior, el relato del gobierno -desde la campaña presidencial- parece argüir que nuestro conflicto se origina en la pobreza y la falta de oportunidad; por consiguiente, si construimos escuelas, sustituimos cultivos ilegales, otorgamos subsidios y hacemos las reformas sociales, la violencia y la criminalidad desaparecerá. Con el agravante, que paralelamente se ha legitimado una “narrativa de la victimización” que invierte la realidad, mostrando a los victimarios (criminales) como víctimas y a la sociedad excluyente, clasista y opresora, como victimaria.

Sin duda la superación de la pobreza y la inequidad es necesaria, pero no suficiente para la solución del conflicto. Se requiere atacar otra variable: el poder corruptor del dinero fácil que seduce no sólo a “jóvenes sin futuro”, sino, también, a “jóvenes con futuro” (Ej. Mancuso no era propiamente un “jóvenes sin futuro”). El diagnóstico es equivocado y la solución del problema requiere, al menos, dos estrategias complementarias.

Una persuasiva, que fomente un nuevo imaginario cultural en la niñez y la juventud que les permita desaprender y reaprender nuevos valores. No sólo para crear escenarios de paz, sino también para reconstruir su alma y sus ideales, el tejido familiar y comunitario y, especialmente, para proporcionarles herramientas cognitivo-afectivas y emocionales, que les ayude a enfrentar un mundo materialista, hedonista e hiperindividualista, que promueve el éxito y el derroche económico (codicia) como modelo de virtud.

Y otra disuasiva, que desincentive la economía ilegal, así como el ingreso y la permanencia en los grupos armados ilegales, lo que requiere proponer una política criminal articulada a una estrategia de seguridad sensata; porque la que está formulada en la Ley 2272/2022 como “seguridad humana”, no propone realmente una estrategia de seguridad, sino una política de desarrollo humano y social que mide su eficacia, según el propio presidente: “No en contabilizar el número de bajas, sino en el aumento de la vida”. El problema es que esa política si está produciendo bajas, pero en las fuerzas armadas, y no está garantizando la vida del ciudadano ordinario, sino la de los criminales.

*Profesor universitario.