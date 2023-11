Un cuento llamado ‘celos’

Por los setentas, existía en Cartagena una hermosa mujer llamada María. El amor que sentía por su esposo era inconmensurable y lo celaba en demasía. Los viernes en la noche, cuando su amado llegaba en el carro, ella, esperándolo ansiosamente en el portal de la casa, colocaba la palma de su mano sobre el capó del vehículo y, por el grado de calor del motor, era capaz de inferir de dónde venía. Si estaba más caliente de lo normal, pelotera segura, pues afirmaba con total seguridad que venía de lugares no santos, lejos del entorno hogareño.

Las conversaciones preferidas de ella con sus amigas eran sobre los celos que sentían por sus maridos; querían encontrarlos de cualquier forma en francachela. Los viernes al atardecer, comenzaban los teléfonos a sonar, ring, ring... eran ellas llamándose, intentando ubicar a sus amados desesperadamente. Sus conversaciones eran: “Mija, imagínate que me dijeron que están en tal parte”. Las estrategias para encontrarlos, por no existir la tecnología actual, consistían en conseguir informantes pagados. Sus diálogos mencionaban nombres como el Pargo Rojo, Loon Foon, Moulin Rouge, etc. María no mencionaba ningún otro comercio con objeto social diferente para evitar una histeria colectiva.

Un día las llamaron para decirles dónde estaban, se arreglaron y fueron presurosas para pillarlos; la moda del momento era usar turbantes como los de Kalimán, coincidiendo todas en llevarlo. Los amigos se divertían animosamente en su cuchipanda, bailando incluso con algunas turistas. El dueño del establecimiento, quien estaba afuera fumándose un cigarrillo, las conocía. Como el día anterior, por ser 30, había realizado inventario en el bar, se le ocurrió colocar en la puerta: “Cerrado por inventario”.

Presuroso entró, aseguró la puerta y en 5 segundos puso al tanto los contertulios de lo que iba a suceder, uno de los cuales, distinguido funcionario de la ciudad, sin dudarlo un instante, llamó al comandante de la Policía diciéndole que unas mujeres cariocas (por los turbantes) estaban afuera esperándolos para formarles un show, que enviara una furgoneta para llevárselas. A los 3 minutos llegó el carro de policía y, a pesar de la algarabía que formaron tratando de explicar la situación, las embarcaron y se las llevaron para la estación sin que pudieran pillarse a ninguno de sus maridos. Ellos, adentro, asustados, vieron cómo el carro se las llevaba. Inmediatamente salieron para sus casas a esperar a sus amadas y justificar en dónde estuvieron ese día.

Me imagino a María, en esa época, tratando de explicarle que “los celos son el miedo a perder algo que, si se perdiera por lo que se teme, no valdría la pena haberlo conservado”. No existiría yo en este momento, pues todo lo que ocurrió en este cuento fue verdad.