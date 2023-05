Un canto a la vida

En el año 1910, la gente se “empanicó” con la aproximación del cometa Halley. Todos hablaban de la “enorme bola de fuego” que por siglos ha llenado de terror a la humanidad. Exactamente en 1705, Edmund Halley anunció que cada setenta y cinco o setenta y seis años, este cuerpo celeste se acercaba a la tierra. En su momento, también se aseguró que “el gas cianógeno impregnaría a la atmósfera y posiblemente extinguirá a toda la vida en el planeta”. En la víspera se presentó un festival mediático que incluía la comercialización del jabón “cometa” y hasta el elixir para escapar de “la ira de los cielos”. Y con la fiesta del fin del mundo se dispararon las ventas de whisky, tabaco, y hasta los servicios de prostitución. Una vez se descartó tal Apocalipsis, y se tuvo conciencia que la vida continuaba, vinieron celebraciones desaforadas, lujurias, inmensas borracheras y todo un carnaval.

Si bien la humanidad se salvó de ese mal cálculo, el mundo ha sido asolado de fuertes pandemias, como lo ha sido el Covid (un ejemplo de un mal de nuestros días) y que incide tanto para los contagiados, como para sus seres más cercanos. Las enfermedades mentales se han incrementado en una forma inusitada: la angustia, la ansiedad, la depresión, los problemas neurológicos, el miedo, el síndrome del estrés postraumático. Es más, como si fuera poco, después de la pandemia, en todo el mundo se ha presentado un aumento mayúsculo en las desigualdades sociales, el hambre y el desempleo. Inclusive, se potencializan nuevas formas de trabajo y en especial, una de ellas, el teletrabajo, ya está legalizado. Las reuniones presenciales hoy son decadentes y existen plataformas como Netflix que hacen su agosto pues las tradicionales idas al cine son ya cosas del pasado y los restaurantes se tuvieron que reinventar con el servicio domiciliario.

En ese contexto tan complejo, estoy festejando haber recibido una bellísima oración hebrea y para contagiarlos de ese mensaje tan emotivo me permito compartirlo con mis lectores.

“Que tus despertares te despierten. Y que, al despertarte, el día que comience te entusiasme. Y que jamás se transformen en rutinarios los rayos del sol que se filtran por tu ventana en cada nuevo amanecer. Y que tengas la lucidez de concentrarte y de rescatar lo más positivo de cada persona que se cruce en tu camino. No te olvides de saborear la comida que te llega a tú mesa detenidamente, aunque sólo sea pan y agua. Que encuentres algún momento en el día, aunque sea corto y breve, para elevar tu mirada hacia lo alto y agradecer por el milagro de la salud, ese misterio y fantástico equilibrio interno. Y que logres expresar el amor que sientes por tus seres queridos; que tus abrazos, abracen, y que tus besos, besen. Que los atardeceres no dejen de sorprenderte y que nunca dejes de maravillarte. Y que llegues cansado y satisfecho al anochecer por la tarea realizada durante el día. Que tu sueño sea calmo, reparador y sin sobresaltos, no confundas tu trabajo con la vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio. No te creas más que nadie, porque sólo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza, no olvides ni por un instante que cada segundo de la vida es un regalo, un obsequio, si fuéramos realmente valientes, bailaríamos, y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos abraza y nos bendice”.

Solo resta decir que, Carpe Diem significa “coge el día” y esa consigna constituye una exhortación a aprovechar el presente, ante la constante fugacidad del tiempo. Justo en este momento resulta oportuno recordar una frase atribuida al poeta Horacio, en su primer libro de las Odas, aconsejando a su amiga Leucone, y lo hace en los siguientes términos: “aprovecha el día de hoy, confía en lo menos posible en el mañana”. Desde luego que ofrezco disculpas a mis lectores por las citas anteriores pero, como les decía, son oportunas, nos iluminan y son un canto a la vida.