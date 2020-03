Un amor más allá de la muerte

Es importante regresar a lo bello, a lo sublime, sobre todo ante lo constante de las noticias negativas que transitan cíclicamente por el mundo. Hace mucho tiempo me conmovió una linda y enternecedora historia del más sincero y puro amor que pude conocer, una real, no de ficción y en la que por fortuna conocí a los protagonistas. El estremecedor idilio fue narrado mágicamente por el maestro Gustavo Tatis Guerra y la experiencia de leerlo marcó perennemente mi existencia, por eso hoy pretendo que las generaciones presentes se enteren y contagien.

Supe del profesor Antenor Barboza Avendaño en la facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, la primera impresión fue magnífica, pues su expresión oral mantenía un léxico impecable y tono permanentemente poético, supe de inmediato que era un ser humano trascendental. Recuerdo que su primera frase al dirigirse a los alumnos fue: “En esta plácida mañana de viernes vengo a saludarlos con cariño, desde el consultorio jurídico...” sin duda aquel imponente caballero sería intérprete de grandiosas hazañas personales y profesionales.

Este noble jurista contrajo matrimonio con Doña Madalina Senior Guerrero en una fecha que jamás olvidarían, el 22 de junio de 1958 y desde el año siguiente, el orgulloso marido celebraba con alegría el aniversario nupcial cortejando a su venerada con hermosas flores, esa bellísima tradición no sería olvidada.

La vida cumplió su ciclo y un triste 2 de noviembre de 1999 el gran poeta, como dijo Barba Jacob: ante el discurrir de vientos ineluctables levó anclas para jamás volver. Su siempre adorada quedó sola, acompañada por la nostalgia y las insaciables lágrimas de dolor.

Posteriormente, luego de 7 meses de la triste partida, doña Madalina seguía acongojada y extrañando a su cordial compañero, ya se acercaba el primer aniversario de bodas en ausencia de Don Antenor, aquel día no era como los anteriores, no tenía brillo, era gris, lleno de recuerdos y sin consuelo. Un timbre copioso interrumpió el silencio, llamaban a la puerta y la afligida viuda con paso lento atendió el llamado. Un fastuoso arreglo floral le llegaba intentando calmar su angustia, el remitente inesperado era nada más y nada menos que su amado esposo. Exigió respeto. ¿Cómo puede ser posible que le gastaran una broma de ese tamaño y en un día tan sensible? ¿Cómo no respetar la memoria del fallecido? El Hermes de las flores explicó de inmediato aclarando la confusión: el doctor Antenor Barboza suscribió un contrato muy especial con la floristería, para su amor, todos los 22 de junio habrá rosas de su parte y así será mientras ella viva sin importar que él se encuentre en el descanso eterno.

Los floridos detalles llegaron 20 veces más, doña Madalina murió en octubre del pasado año con la felicidad de saberse amada por la eternidad.