Uber, ¡please, don’t go!

La SIC ha ordenado mediante fallo judicial a favor de los peticionarios, que Uber, la plataforma digital mundial que, por lo menos en Cartagena, mejoró sustancialmente la calidad del transporte urbano, cierre operaciones en Colombia. La justificación ha sido competencia desleal, ignorando que, en los mercados la competencia no es sólo entre iguales, también participan agresivamente los sustitutos, y Uber lo es. La medida ha sido apelada recurriendo al TLC y al empleo que ha generado, entre otras, pero mientras, tienen que cumplirla.

Son decisiones absurdas que las mentes abiertas son incapaces de entender. ¿Creen de verdad los de la SIC, que están protegiendo el mercado, al usuario, o están conscientes de que están cerrándolo, para beneficio de pocos? Es como si se hubieran cerrado las operaciones aéreas porque iban a acabar con el transporte; o la producción de electricidad y las bombillas por proteger a los fabricantes de candelabros; o las bombillas ahorradoras de energía y las LED, porque acabaron con sus antecesores. ¡Inaudito! Si los empresarios posicionados en una industria no se reinventan permanentemente, vienen otros y los desplazan: eso hace el mercado. Para entenderlo basta no más con mirar qué pasó con la industria de la comunicación, del video y la música; con el correo, la fotografía, las artes gráficas, en fin, que ha pasado con todo.

Ahora entiende uno por qué los colombianos, que son muy creativos para otras cosas, sean tan cobardes a la hora de innovar: todo está prohibido, o si no lo está, se asume por ‘defecto’, que sí lo está. Sabido es que las leyes no tienen la misma dinámica que los emprendimientos, siempre van a la zaga, es inevitable: un manojo de burócratas no puede más que miles de millones de ciudadanos activos, pensando, creando. En lugar de frenar el progreso, deben promoverlo, favorecerlo, regularlo. Se dice que en desarrollo tecnológico la mejor Ley es la que no existe.

Uber no solamente ha creado empleo, o mejorado los ingresos de quienes lo tienen, sino que, aunque estaba desmejorando últimamente, usted tenía la certeza de que le llegaría un vehículo limpio, en buenas condiciones, con aire acondicionado, y un conductor bien educado, calmado, atento, dispuesto a complacer sus peticiones, y con una buena conversación. Algo de esto lo aprendieron de Uber los conductores de Taxi; sin embargo, lo más agradable de Uber era no tener que negociar con el conductor el precio a pagar, que además resulta siendo menor que el de un taxi, aun con un intermediario que recibe el 25% de lo que paga el pasajero.

Pudo la autoridad idear formas de emular al competidor con software; chatarrizando unos taxis que no se sabe cómo obtienen el certificado; eliminando el cupo, y cobrar por producido; entre otras, en lugar de volver a dejarlos a sus anchas, libres de competencia.