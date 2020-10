En una sociedad violenta como la nuestra, la historia no es cíclica, sino repetitiva, sobre todo la perversa. Hace 72 años asesinaron al liberal Jorge Eliecer Gaitán, en su momento fue el más opcionado entre los aspirantes a la presidencia, sin embargo, su compromiso con los pobres y con la reforma agraria lo hacían “peligroso” para los intereses del poder económico.

Hace 33 años fue asesinado en Cundinamarca, Jaime Pardo Leal, dirigente de la izquierda colombiana y de la Unión Patriótica, sus denuncias sobre los nexos entre el poder político tradicional y el narcotráfico lo convirtieron en una amenaza para los intereses de la oligarquía colombiana.

Hace 31 años sicarios acaban con el candidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, su firmeza contra las mafias políticas aliadas al narcotráfico le costó no solo su vida sino también ser presidente de Colombia.

Hace 30 años los paramilitares acabaron con las aspiraciones y la vida de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro a pesar que ambos tenían “escoltas” del extinto DAS que luego se comprobaría su nexo con los asesinos de estos líderes y candidatos de izquierda, han pasado 30 años de este récord que tristemente ostenta Colombia, ser el país con más candidatos presidenciales asesinados y para nadie es un secreto, que detrás de esto están fuerzas oscuras y poderosas que detentan no solo el dinero y las armas, sino también el poder en todas las esferas de la sociedad.

Como en el béisbol, el número mágico es 32, los que justo se cumplirán el próximo 2022, ¿esta vez quien pondrá el muerto? Pues para nadie es oculto que en un país extremadamente polarizado como el nuestro y tendiente a la ultraderecha, el muerto no saldrá de aquellas huestes, de hecho nunca ha salido, como siempre el mas opcionado será uno de la izquierda y como ya hay uno que viene ganando adeptos y en campaña política desde que terminó la anterior, además, envalentonado por lo hecho por el presente gobierno; esto que decimos no es para nada un secreto ni algo que no se sepa, esta vez no creo que existan muchas diferencias entre el riesgo de la primera hace 78 años cuando se asesinó a Gaitán y el riesgo actual, toda vez que la violencia se ha ido entronizándose lastimosamente en el ideario cotidiano de nuestra sociedad, pero, lo que si hay es la experiencia de hechos precedentes que hace que se tomen medidas aunado con la proliferación de las redes sociales harán más difícil esto que repudiamos.

Creemos que nuestro país se merece un gobierno que piense en todos y cada uno de los colombianos, que traiga progreso, prosperidad, pero, sobre todo la paz que tanto necesitamos, cuyo aroma haga desaparecer ese tufo de magnicidio que hay en el ambiente.