Triste posibilidad

Si la gente buena no hace política, esta queda en manos de la gente mala”. Esta frase llegó a mí a través de un artículo escrito por Alejandro Escallón, Presidente de la junta Directiva de FIDES. Este médico que ha dedicado su vida a velar por la integridad de personas con diversas discapacidades, abre los ojos hacia argumentos que llamaron mi atención porque muestran un lado que ha pasado inadvertido ante la polémica del futuro pensional en caso de que Petro sea elegido presidente de Colombia.

Para los que no saben, FIDES es la Fundación para la investigación y el desarrollo de la educación especial. Esta entidad tiene más de cien mil beneficiarios en condición de discapacidad cognitiva que dependen de sus padres como cuidadores. Los progenitores de niños especiales se desvelan por dejar a sus hijos asegurados cuando falten. Trabajan arduamente para que cuando mueran, sus hijos puedan vivir con las mínimas condiciones necesarias para cualquier ser humano: casa, comida, y un lugar donde los cuiden y le den cariño. Planean heredarles su pensión por muchos años trabajada para darle dignidad a sus descendientes. De repente, llega esta propuesta absurda y sin sentido en la que sus ahorros pueden ser eliminados o como dice Escallón: “Robados a sus justos y legales dueños”. La sola propuesta le ha quitado el sueño...”. ¿Qué pasará con esos más de cien mil colombianos que de una u otra forma no pueden valerse por sí mismos? ¿Quién les asegura su futuro?, ¿su vivienda, su alimentación?... Ni hablar del cariño o trato respetuoso. No en vano el doctor siente escalofríos y se le aprieta el corazón de pensar que sus niños (lo serán toda la vida) podrían perder esta pensión (por derecho heredada) y pasar con un tiquete gratuito a la mendicidad.

Entiendo su gran preocupación ante lo que describe sintiéndose “protagonista y espectador de la más real, cruel y peligrosa película de terror”. La sola posibilidad de que las canecas de basura se conviertan en su fuente de alimentación, las alcantarillas su lugar de reunión y los andenes sus camas, le aprieta el corazón y lo desvela.

Muy pocas personas notaron el lado amargo de la propuesta de Petro ante el manejo de las pensiones que vieron las personas que tienen hijos especiales. El presidente de FIDES sí lo hizo. Su labor los ha puesto en un pedestal de cuidado y admiración que los lleva a quererlos por encima del cansancio y la fatiga. Su futuro no es un juego político y se parece al de miles de discapacitados que dependen del trabajo de sus padres quienes dedican su existencia a darles dignidad y quieren vivir con la tranquilidad de que nada les faltará cuando mueran.

Entiendo y comparto su miedo. Todos trabajamos por un motivo y el fruto de ese trabajo lo destinamos a nuestra paz, vejez y afectos. Nadie puede jugar con lo que es nuestro.