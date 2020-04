Me encanta esta tripleta de fiscal, contralor y procurador, ya era hora que todos rememos el mismo barco porque demostrado está a través de la historia que la división de las ramas del poder público son muy necesarias, pero no para estar en el ring de boxeo como suele suceder, los contendores, la oposición y la diversidad de criterios y maneras de pensar, son importantes como lo es la competencia puesto que esto ayuda a frenar de alguna manera los desfases o los improperios por los despropósitos verbigracia en contrataciones. Quiero confesarles que cuando escuché de los sobrecostos en el listado de contratación para la compra de mercados y entrega de los mismos a los más desfavorecidos, sentí que a mí como ciudadano colombiano me estaban apuñaleando, no es posible que en el carnaval o festival de los dineros de los contribuyentes siempre tengan fines de enriquecimiento para unos cuantos y se tiren a la tiña los billetes y monedas entre unos cuantos; en el caso de los sobreprecios no solo es vergonzoso sino que cuestiona al ser humano como tal y nos lleva a pensar cuál es la esencia verdadera del hombre dentro de una sociedad que desde hace mucho patina, nada y se escabulla por lados poco visibles, creando a su paso ambientes de odios, resentimientos, desconfianza y desesperanza que es a lo que ha estado sometido el pueblo colombiano con esta parranda de personajes de caretas y rostros ocultos que llenan sus bolsillos sin importarles la desgracia ajena, el hambre, el desempleo, la mal asistencia en la salud, la indigencia y toda la desgracia que padecemos por la falta de educación y oportunidades. Es terrorífico ver lo que se está viendo, lo único bonito en este acuartelamiento es descubrir que gentes como tú y como yo, se meten la mano al bolsillo para darle al más necesitado, no hay un rincón que no se haya comprometido con el otro, con una bolsa de arroz, de azúcar, de leche, de café; hay personas que trabajan día y noche por el otro para brindarles un poco de sosiego en esta aridez, lo hacen de buena voluntad, sin rimbombancias, simplemente se rompen el lomo de un lado a otro recogiendo ayudas y repartiendo mercados de casa en casa. Eso me conmueve, pone en una balanza a los buenos y a los malos como en las películas de vaqueros, al final el malo es ahorcado en la plaza y los buenos recompensados. Esperemos que todo el que actúa torcido, no solo ahora sino a partir de ahora sea castigado con rigor, si estas medidas se hubiesen tomado desde antes y las autoridades no se hubieran hecho los de la vista gorda, esta pandemia hubiera contado con gruesos recursos para solventar este desastre.

Ojalá la tripleta en llave no sea momentánea. #Quédateencasa. Por un país libre de contaminación en todos los sentidos.