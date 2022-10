Tres golpes

No hay nada que me pueda enfurecer más, que me saque de casillas, que una noticia a cuatro columnas sobre maltrato y desnutrición infantil, además, una columna del doctor Vergara Sagbini en El Universal, y UNICEF Noticias Día Mundial de la Alimentación, dispararon mi santa ira: millones de niños mueren al año por causas relacionadas con la desnutrición “recordamos que la desnutrición está detrás de la mitad de las muertes infantiles que se producen cada año, y que se pueden evitar; en las últimas décadas, el mundo ha logrado importantes avances en relación con la desnutrición crónica, que se ha reducido casi un 40% desde 1990. Sin embargo, todavía mueren millones de niños al año por causas que tienen que ver con la desnutrición. Hay que seguir trabajando para salvar las vidas de estos niños, cuya muerte se podría evitar proporcionándoles una alimentación adecuada”. En esta sociedad de consumo, donde se echan a la basura millones de toneladas de comestibles, que se gasta más en armamentos que en educación, donde hasta se roban la plata de la paz, cómo es posible que admitamos, más bien permitamos que millones de pequeños se mueran de la física hambre. Industriales pidiendo rebajas a nombre de los pobres pelan el cobre, más bien deberían ofrecer un impuesto adicional voluntario para costear una guerra total al hambre que nos enloda la cara. Creo mucho en la misión de los números, los números son la verdad y la verdad en este caso es vergonzosa para una sociedad civilizada: 2.800.000 inocentes mueren de hambre todos los años. Estuve donde el alcalde mayor, mi papá, el tractor William Dau, y me explicó que mi idea no era nada original, que todos los problemas escolares del PAE si se sortearan con la operatividad de una asociación padres-madres de familia que perfectamente podrán organizar turnos para servicios generales y preparación del almuerzo en cercanía del colegio cuando no en el mismo colegio para servirles a los niños almuerzos calientes y no raciones industriales. Una de las instituciones educativas del Distrito donde se desarrolla la preparación de los alimentos en sus propias instalaciones es María Auxiliadora. Esto se logra gracias al trabajo en alianza de sus directivos, padres de familia y consejo comunitario. La Secretaría trabaja en el proceso de establecer que sean 23 los colegios que hagan sus propias comidas, para lo cual se está desarrollando una ruta de contratación para la adquisición de equipos, utensilios y mensajes, entre otros implementos. Con nuestra fundación corazón contento llegamos a servir de 400 a 500 almuerzos diarios en tres comedores sociales en San José de Los Campanos y en Nelson Mandela, en Bicentenario además colaboramos con un refugio para la tercera edad, y todo lo hacemos gracias a la colaboración de unas mamás voluntarias y de un ejército de donantes amigos que nos permiten conseguir una tonelada de arroz mensual. ¡Y estamos aquí para ayudar!