Transcaribe para todos

Toda una odisea tuvimos que vivir el pasado viernes 28 de julio, entre 6:00 p . m. y 8:00 p. m., los residentes en los barrios ubicados en los alrededores y estribaciones del cerro de La Popa, desde Torices, pasando por Daniel Lemaitre hasta llegar a San Francisco, cuando una leve llovizna provocó que desaparecieran como por arte de magia los taxis que prestan el servicio colectivo desde el Centro Histórico de Cartagena hacia esa zona de la ciudad, mientras los conductores de los escasos taxis que llegaban al Centro, en forma inexplicable se negaban a realizar carreras para esos lugares. Fueron filas interminables de usuarios que cansados tuvieron que hacer extensas caminatas y malabares para llegar a sus hogares.

La mayor causa de la situación narrada es la ausencia de un sistema público de transporte para esa área, ya que las rutas de buses que cubrían esas vías fueron abandonadas: Daniel Lemaitre - Bazurto, Torices - Santa María, La Esperanza - La María, Nariño – Lo Amador, obligando a las comunidades a utilizar formas alternativas de movilización individual y colectiva como las mototaxis, y los jeeps camperos, muchos con mal estado de su carrocería y deficiencias mecánicas. Esta problemática no es de ahora, corresponde a las carencias en movilidad urbana que en general vive la ciudad y que ha empeorado por el aumento de la población, la falta de infraestructura vial y de un parque automotor que permita cubrir la geografía local, así como la falta de medidas de control de las autoridades de tránsito.

Las esperanzas de los usuarios de Torices y barrios aledaños de contar con el servicio de Transcaribe, se vieron aplazadas por la decisión de un juzgado de pedir al Distrito que no implementara rutas hasta tanto no resolviera una acción popular de los propietarios de los jeeps camperos que pedían el reconocimiento de indemnizaciones por dejar de prestar sus servicios, pero nos enteramos que esa petición no prosperó y hoy la Alcaldía de Cartagena puede implementar los trayectos para esa numerosa población. Por eso nos preguntamos: ¿Por qué todavía no están funcionando rutas para esos sectores?

Al leer la noticia en el periódico El Universal de la celebración del contrato interadministrativo entre el Distrito y la Financiera de Desarrollo Nacional por $1.249 millones para realizar una consultoría que permita la reestructuración del Transporte Público Colectivo, consideramos que esos recursos se han podido utilizar para aumentar el parque automotor debido a que aún están vigentes los estudios con los que se inició el sistema de TPC y su etapa inicial de implementación aún no ha culminado.