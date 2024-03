TC, un integrador social y digno. Ir y venir al trabajo, casa o a lo lugares de esparcimientos en un medio que debe tener todas las condiciones de una ciudad actual, eficiente y libre. Transcaribe, para quienes somos usuarios, debería ser motivo de orgullo. Pero hoy nuestro medio masivo de transporte, en su corta vida, acusa un desgaste que no vemos en los metros en ciudades con millones de habitantes y que tienen más de 100 años de uso. En los acuerdos de ciudad de los que habla magistralmente nuestro colega columnista Eduardo Durán Gómez, sugiero evitar la intromisión del Gobierno central en los aportes a estos medios de locomoción, como ya ha sido anunciado. No puede ser que el pueblo sufra las retaliaciones de un presidente contra los alcaldes elegidos popularmente solo por sentir que haya perdido en ciudades como Cartagena. No, definitivamente, los cartageneros necesitamos buses y estaciones de Transcaribe en óptimas condiciones; limpios, sin botar agua en su interior y que la silletería esté acorde con la dignidad de ciudadanos. Que se respeten las normas sociales, que por cierto ha sido una de las grandes fortalezas, el pueblo ha sido superior sacando lo mejor de sí, el usuario de Transcaribe muestra un ejemplo del uso de sillas y la cortesía a mayores de edad y enfermos. La integración de cada ruta de barrio en barrio, el incremento en la frecuencia de buses, particularmente, en horas pico, debe ser un propósito a corto plazo. Una de las grandes conquistas de mejorar TC sería disminuir la accidentalidad como primera causa de atención. Transcaribe integrador y modelo de ejemplo debe ser el objetivo para impactar positivamente en la calidad de vida. Mejorar el número de rutas, buses y como dije, arreglar las estaciones para que el usuario llegue a su destino final como salió de su casa, en excelentes condiciones para trabajar. Cito a María Novo: “Plantear y llevar adelante experiencias de crecimiento comunitario requiere tiempo, pero sus resultados cambian los usos del tiempo para mejor” y sigue: “Es justamente la avanzadilla hacia un nuevo modelo de ciudades que necesitamos con urgencias”. Una de las grandes virtudes de nuestro Transcaribe debería ser el ahorro del tiempo, pero hoy vemos perjudicados por falta de reingeniería industrial en su modelo funcional; me explico: no es posible que luego de la pandemia no se haya podido reorganizar e implementar el modelo con un impacto a favor de la comunidad un medio de transporte digno. Cuanta pérdida de tiempo estratégico, no lloremos: actuemos. ¿Sabes cuánto te ganarías en calidad de vida llegando a tiempo a tu trabajo?, ¿llegando a compartir con tu familia o salir a distraerte? Y sentirte bien tratado por el Estado, al cual le pagas tus impuestos; sí, el Estado, el cual debe ocuparse de ofrecer servicios de calidad ciudadana. En los acuerdos de ciudad, vuelvo a María Novo... “El sentido de pertenencia, la capacidad de trabajar en común por lo común”. Transcaribe debe unir a los cartageneros e integrarse con sus cuerpos de agua y los espacios públicos.