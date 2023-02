¿TQG Cartagena?

TQG es el nombre de la más reciente canción de Shakira y Karol G, en la que ambas dejan claro que sus exparejas no las valoraron porque prefirieron dejar a estas talentosas y empoderadas mujeres colombianas, por irse con otra. Con TQG abrevian entonces la frase: Te Quedó Grande. Aprovechemos que está de moda para reflexionar sobre lo que nos está quedando grande con Cartagena, una ciudad hermosa y resiliente, que históricamente ha sufrido en silencio nuestra falta de amor como ciudadanos, especialmente de la infidelidad de los politiqueros que se aprovecharon de su riqueza natural para saquearla. La han tratado, por lustros, como a una cualquiera. La han ilusionando con cualquier tipo de planes, para al final salirle con un chorro de babas.

Cada vez que pega un aguacero recuerda que le han fallado con un plan serio de drenajes pluviales; si alguien le pone un pie encima, con edificios irregulares por ejemplo, sale a relucir el POT, o si se meten con la tacita de plata, el PEMP.

Cartagena sigue viva, aunque le demos la espalda mientras se desangra a diario, aunque la expongamos ante el mundo en un listado donde penosamente se ubica entre las 50 más violentas.

Cartagena es una madre que vela por sus hijos, pese a la pobreza que se acrecienta, pese a que la dejan sola mientras las tripas de muchos niños de Olaya, El Pozón o Nelson Mandela rugen con fuerza antes de que concilien el sueño. Niños que ven en el PAE el único gran alivio para su estómago y que agradecen cuando se contrata a tiempo.

Estos son los hijos de la Cartagena de un futuro próximo, por lo tanto, no nos puede seguir quedando grande que cuenten con todas las garantías para estudiar: aseadores, vigilantes, infraestructura, etc. a tiempo, para que no vuelvan a faltar un día más a clases.

A Cartagena tenemos que consentirla, ella no se conforma con simples reparcheos de calles, hay que regalarle vías nuevas para que el caos vehicular no la siga asfixiando.

A la hora de divertirse, le gusta el fútbol, pero lleva más de 10 años esperando que al equipo de casa sus dueños le inviertan seriamente para jugar con equipos de la A.

Nos ha quedado grande respetarla, el ruido de los pitos de las motos, los carros o el picó en cualquier parte, la agobia. ¿A qué hora la dejamos descansar?

Está cansada, soportando un tumor muy cerca de su corazón que se llama Mercado de Bazurto al que nadie se ha atrevido sacar de allí.

En esta época vuelven a salir un montón de pretendientes prometiéndole de cuanta cosa para levantarla. Pero ojo, nosotros somos sus hijos, no dejemos que a nuestro hogar lleguen ni corruptos ni inoperates a los que por años les ha quedado grande esta ciudad divina, que tiene un potencial inigualable.

*Periodista. Magíster en Comunicación.

Twitter: @javieramoz