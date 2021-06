Todos los humanos conocemos el hambre. Cuando llega, tenemos formas de saciarnos: buscamos en la nevera, vamos al frutero, tomamos jugo, pedimos pizza, disfrutamos de hamburguesa, cenamos en un restaurante, en fin, terminamos con esa angustiosa sensación. Solo que hay 800 millones de personas en el mundo que no pueden hacerlo así. Aunque quisieran terminar con el hambre que las tortura, no pueden. Para ellas, el hambre no es lo que indica necesidad de comer sino carencia permanente de alimentos básicos, no tener que llevar a la boca, día con día.

El hambre no es solo un enunciado teórico sino penosa realidad que golpea con rigor a los más pobres. En Cartagena el hambre se padece de forma intensa y prolongada: mucha gente no come tres veces al día, algunos solo tienen dos raciones, otros una y hay quienes se acuestan sin probar bocado. El hambre permanente nace de la pobreza y la desigualdad. En Cartagena da miedo: gran parte de su población está en pobreza y miseria y esa realidad salta a la vista con solo echar un vistazo a la ciudad profunda. En La Boquilla un viejo y retirado pescador me dijo: “Aquí el hambre es un martillo”. Y el golpe de ese martillo se repite en miles de estómagos vacíos en gran parte del territorio local, como una tragedia.

La lucha contra el hambre tiene que ser una cruzada de todos los cartageneros, un compromiso ineludible que supere las componendas políticas y se ubique al otro extremo de la corrupción. ¿Por qué no tomar el Fondo para Superar la Miseria en Cartagena, autoría del senador Fernando Araújo, como esa bandera? Es ley de la República, declarada exequible por la Corte Constitucional, y puede tener todos los controles institucionales y ciudadanos que se quieran. Falta y urge la acción

El propósito de dicha iniciativa es terminar con la miseria para cuando Cartagena cumpla 500 años de fundación en 2033. Tamaña empresa solo será posible si se trabaja con altruismo, dejando a un lado las malquerencias y privilegiando el bien común. Debe ser el macroproyecto que la ciudad está esperando desde hace mucho tiempo, con participación gubernamental, privada, ciudadana y la cooperación internacional. Ese empeño no puede tener color político y ni siquiera el autor de la ley debería enarbolarlo como triunfo de su partido. Debe entenderse como un ideal que busca justicia para las mayorías vulnerables de Cartagena, lo que también haría parte de la construcción de una nueva historia para esta maltrecha ciudad, que merece un mejor futuro.