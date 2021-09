En nuestro sistema de economía de mercado, todos aspiramos a tener una propiedad privada, donde no solo podamos vivir, sino arrendar cuando necesitamos usufructuar de esta, utilizarla como garantía para obtener créditos, comerciar con ella, heredarla sin límite alguno, disponer sin más limitaciones que las establecidas en la ley, amparadas en el derecho fundamental a la propiedad privada. La Constitución Nacional garantiza la propiedad privada y esta es un derecho económico y social a la vez.

La noticia del año en Cartagena (porque las comunidades afro empezarían a dar pasos de gigantes) sería acabar con la ignominiosa decisión acerca la titulación colectiva, la que no les permite el derecho a tener una propiedad privada.

Nada es más indigno que tener a una población sumida en esa doctrina de estricto carácter marxista, que niega la propiedad privada, el libre mercado y lo que es inherente al ser humano: el emprendimiento, el trueque y el comercio. ¿Qué, acaso estas comunidades son un conglomerado de incapaces que no puede tener acceso a ella, y puedan disponer de esta sin limitación alguna? Yo incluso lo considero una falta de respeto y consideración. Teniendo sobre todo la propiedad colectiva, hay el inconveniente de que sólo puede ser transferida o heredada entre los mismos miembros de la etnia. ¿Qué pasa entonces cuando hay muchos herederos, no habrá hacinamiento, no es el principio de la tugurización?

Negar esto es tener a un pueblo detenido en el tiempo, estático en sus aspiraciones sociales y económicas; sobre todo en una como La Boquilla, la que se erige sobre una mina de oro, y que paradójicamente vive sumida en la pobreza, el subdesarrollo, la falta de educación y el empleo.

Las 40 hectáreas que tiene La Boquilla valen, en bruto, más de 400 millones de dólares, y que al desarrollarlas inmobiliariamente el valor puede llegar a 180 mil millones de dólares. Los boquilleros no solo están entre los más ricos de Colombia, sino del planeta. Y si se lo disponen podrían enviar a sus hijos a las mejores universidades del mundo.

A las comunidades afro hay que empezar a insertarlas en el acontecer de la economía cartagenera, jugando un papel importante, más allá de ser empleados del servicio doméstico, jardineros, mototaxistas, choferes de buses; y no tenerlas aisladas en un círculo vicioso en torno a la pobreza, cuyos líderes se encargan de autodiscriminarlas.

A ellas hay que permitirles ser penetradas con el conocimiento de la cultura occidental, sin necesidad de perder sus saberes ancestrales. Los que, como la música y la cocina, pueden permanecer intactos. ¿Que acaso el hip hop, el jazz, el blue, el reggae, el rap, la cumbia, el mapalé, la champeta, la salsa, el mondongo, la yuca frita, el plátano maduro, el ñame, el sancocho, no es la huella de esos saberes?