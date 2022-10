Tierra para distribuir: ¿cuánta hay... cuánta falta?

Con buen juicio, la ministra Cecilia López aterrizó las posibilidades de compra de tres millones de hectáreas en el marco del convenio suscrito con Fedegán.

“Si llegamos a comprar 500.000 al año (...) somos unos magos”, dijo la ministra, y concuerdo con ella, no solo por el reto operativo y económico, sino porque el Gobierno ya tiene las que dejó el anterior en la ANT, y las que están en proceso de extinción de dominio o con sentencia en la SAE.

En efecto, la reforma agraria INTEGRAL -con mayúsculas para enfatizar esta condición-, tiene diferentes fuentes de adquisición de tierras productivas y, mientras se desarrolla el CÓMO del Acuerdo con Fedegán para la compra directa, es bueno que el Gobierno se preocupe por el CUÁNDO de la reforma y entregue ya las tierras disponibles, que si tienen vocación ganadera y, sobre todo, si la tienen sus nuevos propietarios, estaremos prestos a dar asistencia y extensión a los primeros proyectos asociativos de ganadería sostenible.

Hay que empezar, pero también es importante saber cuánta tierra está disponible y cuánta requeriría comprar el Gobierno con el apoyo de Fedegán.

En mayo de 2020, la directora de la ANT anunciaba que el Fondo había llegado al millón de hectáreas, aunque más de 740.000 eran baldíos. Un año después, la cifra era de 1,7 millones listas para entregar, cifra que la ministra no corroboró sin confirmarla, con una acotación lapidaria: “Si estuvieron tan listas por qué no las entregaron”, no sea que pase lo de la SAE, digo yo, que a la hora de la verdad no haya tierra.

El 5 de agosto, el director saliente informó de 450.000 hectáreas rurales, pero el actual, que además encontró mucho desorden, se refirió a solo 65.000 caracterizadas hasta ahora, pero también se habla de apenas 33 mil disponibles.

Cualquiera que sea la cifra, insisto en la integralidad, y en el CUÁNDO, pues de nada sirve tener las tierras si no se tiene el acompañamiento, comenzando por otro elemento esencial: la asociatividad, quizás en condiciones especiales y temporales dentro del sistema solidario, pues no se trata de que estas comunidades compitan con ventaja, sino que puedan incorporarse a una economía campesina rentable, capaz de construir una nueva clase media rural.

En fin, son más aportes al cómo, pero ya es importante el cuándo, repito, con una clara señal de que el proyecto de distribución de tierras va en serio, entregando las de la SAE que estén disponibles, así sea en comodato, mientras hay sentencia judicial, como lo propusimos en el Documento Técnico que ya entregamos al Gobierno.

Comienzo tienen las cosas... y el país quiere ver ese comienzo.