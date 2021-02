Una de las series de moda en televisión. La vida de la actual monarca del Reino Unido desde los años cincuenta hasta el presente. Líos familiares, complicaciones políticas, derroche de medios, bellos escenarios, mejores decorados e interpretaciones brillantes. Da gusto ver las aventuras de la realeza echado en el sofá comiendo una empanada o, quien dice una, dice tres y todas con su fresquita asociada. Pues sí. La monarquía británica y la adoración que el pueblo de aquel país siente por ella. En España eso no pasa. Ni en Bélgica, Suecia o Noruega. La fascinación que genera la Corona del Reino Unido no es comparable con las reacciones que provoca ninguna de sus primas europeas. Quizá se pueda encontrar algo parecido en dos países asiáticos: Japón y Tailandia. ¿Por qué sucede esto? ¿Es su antigüedad? La familia reinante en España lo hace más o menos desde el mismo momento, principios del XVIII, que la inglesa y los españoles no sienten la conexión con sus “royals” que sufren los anglos. ¿Será su riqueza? Más ricas son las petro-monarquías del Golfo. ¿Entonces? ¿Por qué esa atracción por una institución ajena al racional devenir democrático y llenita de escándalos de todo tipo y condición que deberían haberla debilitado? La razón es que la Corona inglesa no es solo una institución política, sino una fe religiosa. De ahí su similitud con tailandeses y japoneses. Para los ingleses, sean o no racionalmente conscientes de ello, la Corona es Dios. El monarca el Sumo Pontífice. Y el pueblo sus fieles. Lo que los ingleses sienten por su reina es lo que un católico siente por el papa. No es respeto institucional, es devoción espiritual. Tailandeses y japoneses lo dicen abiertamente: en sus tradiciones sus reyes son encarnaciones de Dios (Tailandia) o descendientes de Él (Japón). En el Reino Unido existe un origen objetivo en la ruptura de Enrique VIII con Roma proclamándose él Jefe de la Iglesia Anglicana. A eso súmenle una cultura como la inglesa adoradora como pocas otras de la costumbre y la tradición (ya decía Burke, frente a concepciones como la francesa, que los ingleses no tenían derechos por ser hombres, sino por ser ingleses). Y añádanle algunas gotitas de tribalismo nórdico que, quizá no evidentes, pero se mantienen bien vivas en la mentalidad de los pueblos escasamente romanizados como el británico. El resultado es que, para un español, pueblo escéptico como buen hijo de Roma, su rey es una figura política que puede ser depuesta si no cumple, mientras que para un inglés su reina es una manifestación encarnada de la tierra, de la patria, de la divinidad: es Britania hecha mujer. Una diosa. Y con los dioses no se establecen relaciones de racionalidad jurídica, sino de devoción religiosa.