Tesis sobre crimen a líderes sociales

Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, en Colombia habían asesinado al 20 de mayo del 2020, 105 líderes sociales, a ese número se suma el del líder social Manuel Marriaga ocurrido el sábado 23 de mayo en el municipio de Montelíbano, Córdoba. A estas muertes las autoridades atribuyen como causa los conflictos entre bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico, conflicto de tierras, paramilitares, grupos subversivos, inclusive a varios de los caídos se les acusa de pertenecer a esos mismos clanes, desconociendo su trabajo por la colectividad.

Al analizar los hechos encontramos que de las 106 víctimas, 51 eran líderes cívico-comunales, lo que equivale al 48%, situación que nos permite inferir que en esos lugares del territorio de la República de Colombia, no existen las garantías Constitucionales de la protección a la vida, honra y bienes del ciudadano para ejercer los mecanismos de la participación ciudadana como camino para solucionar las necesidades insatisfechas de la comunidad, ya que estas personas asumieron el compromiso de luchar por resolver los problemas comunes enfrentándose a estructuras que dominan su área geográfica e implantan reglas particulares diferentes al régimen legal del Estado, igual a lo sucedido en el pasado cuando el paramilitarismo y la guerrilla reinaban por doquier.

Tanto ayer como hoy una de las causas para el abuso de grupos al margen de la ley a la población, es la ausencia del poder estatal, y la falta de una estructura organizacional del Estado que abarque a los sitios más apartados de la nación, con capacidad de prestar de una forma eficiente los servicios que debe recibir el pueblo colombiano. El origen de los asesinatos de líderes sociales radica en que estos ante la ausencia de la representación de las autoridades en su territorio, asumen por razones de subsistencia roles de funcionarios públicos, con lo cual también recaen sobre ellos los peligros que supone el ejercicio de la autoridad que al final ellos no tienen, al no poseer los recursos para garantizar su integridad personal, como sí la tienen quienes hacen parte de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional; quedando a expensas de los criminales.

Ante esta situación surgen a la luz del derecho posibles fallas del estado al no cumplir con los fines consagrados en la Constitución Nacional, pues en pleno siglo XXI no puede haber áreas en la geografía de Colombia sin la presencia de autoridades, y que su población no reciba ningún servicio para el bienestar de todos. Seguiremos sustentando esta tesis.