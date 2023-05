Hablando de dos bandos a punto de enfrentarse en sangrienta guerra civil, el poeta Machado escribía: “Una de las dos Españas ha de helarte el corazón”. Unamuno, quien como Machado fallecería exangüe de dicho conflicto, se refirió no sin humor a “los hunos y los hotros” y encarnó el paradigma de una Tercera España que se negaba a alinearse con alguno de los contendientes. Con frecuencia se evocan también dos Cartagenas: la rica y la pobre, la blanca y la negra, y así seguidamente por sendas declinaciones de la segregación. ¿Y si se descubriera mañana una Tercera Cartagena, y si se hallara que siempre había estado allí, sobreviviendo a un fuego cruzado cuyo polvorín cedacea y ciega la razón?

Cartagena está, por definición, amurallada, no solamente en su urbanismo, sino en su urbanidad. No sólo en autonomía, sino en autoestima. Los extramuros se definen también con respecto a la muralla, usan tal pared para definirse; por fuera o por dentro, pero la usan. Aquel polémico “De La Popa p’allá”, aparte de contribuir a la narrativa segregacionista, fue una falacia semántica que debería corregirse con un “De La Popa p’acá”, y no recuperarse amplificando la falacia y usándola como marca, porque estemos donde estemos siempre estaremos “p’acá” de La Popa, a menos que nos encontremos en la cima de dicho cerro o en sus inmediaciones geográficas.

¿Y si la Tercera Cartagena fuese la única que –pensando, obrando a solas mientras todos se arrojan babas y tutelas– pudiese construir y soportar la cosmogonía posible de la ciudad? ¿Y si se revelase que esa resiliencia de pocos había sido crucial –mientras los detentores de los recursos apartaban a sus detractores con ahínco y rancia moral– para mantener una veta de cordura que permitiese volver a la vida? ¿Y si se dedujese que gracias a eso –mientras todos afilaban sus pugnas castigando labores más nobles– la ciudad había logrado resistirse a que el huracán se la engullera como a Macondo? ¿Cuánto se tardaría en comprender que, fuera de mesianismos, las claves para solucionar los problemas distritales se alojan hace rato en bocas silenciadas que no se duda en rehuir y reducir?

Proliferan arengas reclamando liderazgos pertinentes, pero perdura el velo cómodamente arrojado sobre los molestos, los honestos, los incontrolablemente productivos, que amenazan esa tarima de lo ficticio erigida en jerarquía.

Sin alianzas sólidas, sin treguas útiles entre egos, sin servirse de lo mejor de cada quien, persistirá el desglose de la ciudad en dos bandos, y esa peligrosa dicotomía se convertirá en su única riqueza semántica. Loable es que, a pesar de que “hunos” como “hotros” limiten los recursos de esa Tercera Cartagena, ésta persista no solo en su rendimiento, sino en su desinteresada representación de quien cotidianamente la agrede.