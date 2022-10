Tenemos lo que merecemos

Debo reconocer, para empezar este editorial, que soy una persona chapada a la antigua y con la firme convicción de que la solemnidad y la dignidad van de la mano del respeto. Es por esto que siento una gran animadversión por esta nueva moda de “los derechos y la libertades” que han llevado a nuestro Congreso de la República a convertirse en un circo. Aún no entiendo por qué ser gay debe llevar a un senador a llegar de tacones altos al posesionarse o a un amante de los animales a llevar su perro; lo que es más absurdo aun, a llevar a un caballo al Capitolio Nacional.

Nada de esto tiene que ver con independencia de pensamiento ni nos hace un país más vanguardista. A nadie le interesan los gustos sexuales de sus senadores ni su pasión por los animales. Para eso no han sido electos. Sus doctrinas personales no tienen que ser voz populi y su única función debe ser legislar para el pueblo que los eligió. El Congreso es un cuerpo colegiado conformado por 108 senadores y 188 representantes. ¿Se imaginan a cada uno llevando a sus mascotas o representando sus gustos privados en su vestir? Tal parece que su función legislativa, para elaborar, interpretar, reformar o derogar las leyes ha quedado en segundo plano y por el contrario las sesiones se han convertido en la plataforma para defender posiciones privadas, ridiculizar al organismo o brillar como estrella en el Met Gala.

Todo lo comentado rompe con la seriedad que implica llevar las riendas de un país. Tales actitudes nos hacen cuestionar la lógica y la capacidad de discernir de quienes tienen funciones constituyentes, electorales, legislativas, judiciales y de control político. Y es que un Senador o un representante no es un payaso o figura decorativa. De acuerdo con nuestra Constitución Política, los miembros del Congreso de la República representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.

Por lo anterior, también me desconcierta el orgullo con que Daniel Carvalho comentaba en plenaria de la Cámara que llevaba 25 años fumando marihuana y se había graduado como Ingeniero Civil con buenas notas. Agregaba que era un buen hijo, amigo y profesional. Respeto la vida privada del señor, pero prefiero que mis hijos y nietos sean saludables y no tengan vicios. Su historia no es un ejemplo para contar y su gusto por la hierba no puede justificar su petición de acabar con la prohibición del uso recreativo de la misma. Agregaba que se ha sentido estigmatizado y es apenas lógico, pues hasta ahora el abuso de cannabis es ilegal en Colombia y él, como figura pública, no debería reconocer que lleva tanto tiempo desobedeciendo la ley.

Finalmente tenemos los políticos que elegimos y acorde a esto tenemos el país que nos merecemos. Si no votamos bien no podemos quejarnos.