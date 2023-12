Nosotros tenemos la solución es el nombre de una serie audiovisual dispuesta en YouTube, la cual incluye cinco emisiones. Una: La basura es una solución y no un problema. Dos: Basura y pobreza. Tres: Educar para ser personas trasparentes. Cuatro: Remando para el mismo lado. Cinco: La familia es la mejor escuela para construir una cultura de paz.

El tema es la identificación de círculos viciosos, esos que nos enredan por la dificultad de distinguir quién es la causa y quién es el efecto, casi siempre complejos por su articulación a diversas situaciones problema, por eso nos enredamos, suele ser difícil distinguir quien es la causa y quien es el efecto, generando la posibilidad de caer en zonas de confort aparente y la imposibilidad de tomar la decisión de actuar para romper el círculo, salir del enredo y caminar hacia el desarrollo socioeconómico sostenible, lograr una sana convivencia, construir una cultura de paz y mejorar nuestra calidad de vida.

En la uno y la dos el círculo es no separar los residuos sólidos reciclables y falta de una recolección separada, y creemos estar en zona de confort, limpiando nuestra casa, pero ensuciando la calle, ignorando que aumentamos la contaminación y afectamos la salud de todos, incluidos nosotros mismos, ignorando además la posibilidad del negocio formal para generar empleo y atacar la pobreza.

En la tres el círculo es la corrupción y falta de transparencia, y creemos estar en zona de confort, ganando mediante trampas y jugando a ser más vivo, generando otros problemas como el soborno y la desconfianza, ignorando la necesidad de ganancia colectiva y no individual, bienestar general y no particular.

En la cuatro el círculo es la actitud de una persona y la respuesta de la otra, y creemos estar en zona de confort, ignorando al otro porque no jala para nuestro lado, olvidamos que no hay efecto sin causa, por eso la actitud de una persona siempre será determinante en la actitud de la otra. Por eso la emisión cinco, plantea que el diálogo en familia es una excelente metodología para ponernos de acuerdo, jalar todos para el mismo lado, padres e hijos convertidos en maestros y estudiantes de paz.

Finalmente, todos estamos invitados a identificar los círculos viciosos que afectan a nuestra familia, ciudad y país, porque muy seguramente no nos hemos dado cuenta de que la solución está en nosotros mismos.