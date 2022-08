Tenemos cardenal

La primera vez que entrevisté a monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal en la iglesia San Pedro Claver, prácticamente se estaba despidiendo después de 17 años de servicio como arzobispo de Cartagena y 55 en total como religioso.

Hablamos de su infancia en su natal Bucaramanga, contó de su secuestro y rescate cuando era obispo de Zipaquirá, relató cómo se adaptó a las nuevas tecnologías en medio de la pandemia del COVID-19 para que su mensaje llegara a los hogares de la comunidad católica confinada, con prudencia habló de la política local sin dejar de aconsejar al alcalde William Dau... habló de todo, con tono pausado y su memoria intacta. Cuando le pregunté a qué se iba a dedicar, respondió: “En alguna parte podré servir, pero no lo he decidido”.

Nunca se le pasó por la mente que el papa Francisco lo iba a nombrar cardenal. Lea aquí: Monseñor Jorge Enrique Jiménez: “A uno lo ponen aquí para servir”

A sus 80 años de edad, el arzobispo emérito de Cartagena, mientras descansaba en su apartamento, recibió la noticia que llegaba desde el Vaticano.

“Eso de ser cardenal no me lo esperaba”, me contó luego en una segunda entrevista, antes de viajar a Roma.

Ayer, en una ceremonia en la basílica de San Pedro en el Vaticano, el papa Francisco le puso la birreta y el anillo cardenalicio a nuestro arzobispo emérito y a 19 religiosos más de todos los rincones del mundo, entre ellos a Adalberto Martínez Flores, quien se convirtió en el primer cardenal paraguayo; el arzobispo español Fernando Vérgez Alzaga; el de Brasilia, Paulo Cesar Costa; el de Manaus, Leonardo Ulrich, quien será el primer cardenal de la región amazónica.

Lo del cardenal Jorge Enrique Jiménez deber ser motivo de satisfacción y orgullo para el país y sobre todo para los fieles católicos de esta ciudad, donde trabajó asiduamente por llevar un mensaje de amor y fe a muchos barrios, además de luchar por el buen funcionamiento del Banco de Alimentos de la Arquidiócesis, para ayudar a las poblaciones vulnerables. Pasar a ocupar ahora ese círculo que le habla al oído al sumo pontífice es más que merecido, por su recorrido, su trayectoria y especialmente por su sabiduría.

Sin duda es un gran ser humano que ayudaría enormemente a su tocayo Jorge Mario Bergoglio, a la hora de tomar decisiones trascendentales sobre el destino de la Iglesia.

“Un cardenal ama a la Iglesia, siempre con el mismo fuego espiritual, ya sea tratando las grandes cuestiones, como ocupándose de las más pequeñas; ya sea encontrándose con los grandes de este mundo, como con los pequeños, que son grandes delante de Dios”, dijo el papa en su homilía. Y es allí, en uno de los más altos cargos en la dirección de la iglesia, donde también encaja sin reparos Jiménez Carvajal. “Todos ustedes caben en mi corazón, los tengo muy en cuenta en este momento”, dijo nuestro cardenal desde Roma. Sabemos que Cartagena está en su corazón... Que Dios escuche sus oraciones, porque esta ciudad las necesita.

