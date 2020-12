El ambientalismo está ardiendo por los asesinatos de nuestros líderes y ahora por el inesperado descabezamiento de Julia Miranda, quien como directora por 17 años del Sistema de Parques Nacionales Naturales, ha liderado el cuidado y expansión de las áreas protegidas que “guardan gran parte del enorme tesoro que es la diversidad biológica y cultural de nuestro país”. Abogada, especializada en Ambiente y doctorada en acción y relaciones, Julia, incansable y comprometida, ha recorrido muchas, sino todas, las 119 Áreas Protegidas Nacionales con sus 57 Reservas Forestales, 3 Distritos de Manejo Integrado y 59 Parques Nacionales. Hoy gracias a su gestión e interlocución, al equipo y amenazados guardaparques, las áreas protegidas y sus servicios ambientales superan las 28.9 millones de Ha, el 14 % del Territorio. Estamos hablando de quien basada en la ciencia, el compromiso y logros, tales como la ampliación de Malpelo o de Chibiriquete en 4.3 millones de Ha, haya alcanzado que el Parque con sus tepuyes y pinturas rupestres la Unesco lo declarara Patrimonio Mixto de la Humanidad. Con metas estratégicas compartidas contra la deforestación, la directora quería continuar recuperando predios de la Nación, como en el Tayrona, respaldada por la Procuraduría y el Consejo de Estado que ordenó proteger el bosque seco y frenar obras que alteren el área protegida. La crítica de Uribe que señaló a Parques como opositor de la expansión turística del Gobierno, es una de las causas posible de la destitución velada. El expresidente lo negó y Julia también. Se habla de intereses electorales y presiones del grupo Daabon, sujeto a una sanción. Lo repudiable es que se ignoren las calidades de la funcionaria y la respetabilidad de la entidad científico técnica porque el cargo se clienteliza. No es justo señor presidente que con la crisis ambiental que padecemos se reemplace a la doctora Miranda por el arquitecto Orlando Molano, exdirector de Recreación y Deporte de Bogotá, que no es idóneo porque no cuenta con la experiencia específica.

Razón tiene Manuel Rodríguez de indignarse y preguntar al ministro Carlos Correa “¿por qué no se nombró un experto en Ambiente y se irrespetó la exitosa tradición de Parques Nacionales que tanto ha costado construir?” La respuesta del Gobierno ahonda el desatino. Los ciclos se cierran, pero así desestabilizan el Sistema Nacional Ambiental. En aras de las cuotas ¿quién sigue? Defensora de la vida ella acompañó las batallas por los corales de Varadero y orientó la Unidad en el Parque Corales del Rosario y San Bernardo. Reconociendo su dimensión la ONG WWF le agradeció su liderazgo a todos los niveles y “el gran legado y posicionamiento de Colombia en la conservación de nuestro Patrimonio Natural y Cultural”. Te queremos Julia, de vuelta.

*Abogado ambientalista y comunicador.