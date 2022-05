Les voy a contar el sueño que tuve el otro día. Iba yo en un avión de pasajeros y al llegar al aeropuerto salía a buscarme mi madre, ante lo cual, y habiendo ella fallecido hace ya casi tres años, yo era preso de la estupefacción.

La explicación que ella me daba es que ya no estábamos en el año 2028 (no sé por qué se citaba tal año), sino en el 2328, que existía una inteligencia artificial omnímoda que gobernaba el mundo con el único objetivo de lograr la felicidad de todos los ciudadanos y que, una vez lo había logrado con los de su tiempo, había empezado a hacerlo con los del pasado, entre ellos, yo.

La conclusión a la que había llegado esa todopoderosa inteligencia artificial es que yo añoraba a mi madre, así que había decidido sacarme de mi línea temporal, lanzarme al futuro o a una dimensión paralela (el sueño en este punto era confuso) y devolver a la vida a mi madre para que así yo, y supongo que también mi progenitora, fuéramos felices. No está mal el sueño, ¿verdad? Tiene ciencia ficción, cierto drama familiar y, lo que interesa aquí, una importante reflexión política. ¿Aceptarían ustedes que una autoridad tan inapelable como bondadosa gobernase sus vidas hasta el punto de modificarlas a voluntad con el objetivo de lograr su felicidad?

Eso ha sido históricamente lo que han buscado ideologías como el socialismo. Tristemente, dado que acostumbran a poner al mando a hombres malvados (Hayek) y dado que un sistema autocrático ha quedado bastante probado que no es el mejor para tomar buenas decisiones, el resultado no ha sido la felicidad ciudadana, sino la tiranía, la miseria y la indignidad más absoluta. Pero, quizá, si dispusiéramos de una inteligencia artificial que lo supiera todo, que lo valorara todos objetivamente y que decidiera sin dogmas o errores, podríamos cuadrar el círculo y, como en mi sueño, imponer la felicidad a los ciudadanos. ¿Si fuera posible, lo querríamos?

Yo no. Primero, porque asumir que esa inteligencia tuviera todos los datos sería mucho asumir (Popper), segundo, porque dar por hecho su objetividad sería mucho dar por hecho y, tercero, y he aquí lo más importante, porque a mí no me sale de las narices que nadie, incluida una máquina, decida mi vida por mí. No es esta una forma muy elegante de exponer en qué consiste la libertad individual, pero sí bastante gráfica: ser libre es decirle a cualquiera, incluso a los que buscan nuestro bien, que se metan en sus asuntos.