Subasta de ángeles

Si de algún pecado debería arrepentirse la humanidad es del abuso sexual infantil, práctica vergonzosa y cruel, esclavitud perpetua que nos acompaña desde el principio de los tiempos, extendida impunemente a todo el planeta, atractivo turístico de pedófilos y pederastas, forrados en dólares y euros envenenados, pisoteando vidas y dignidades de niños humildes e invisibles: “Eso no me toca, ¡se lo merecen!”

Cartagena de Indias, campeona mundial en trata de niños y adolescentes, sin un bellaco preso, contubernio frente a la mismísima Alcaldía - Plaza de la Aduana, donde funcionó, ¡macabra coincidencia!, la gran central de acopio de esclavos indígenas y africanos, ahora los venden o alquilan aún con dientecitos de leche, sin pisca de remordimiento.

El nuevo alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el electo gobernador de Bolívar, Yamil Arana, tienen compromisos sociales urgentes e ineludibles: inseguridad desenfrenada y tráfico sexual de ‘Ángeles’ amparados por ausencia de autoridad y, ¿quién lo creyera?, modus vivendi de sus progenitores.

Afortunadamente cursa en el Senado de la República el proyecto de Ley 061 de 2023 primer debate, iniciativa de la H. S. Nadia Blel Scaff y un número significativo de su bancada: “Se dictan medidas para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, señalando nuevas disposiciones, endureciendo drásticamente las penas, ampliando el ámbito de las conductas que tipifiquen estos delitos, para sancionarlos contundentemente”.

Sin embargo, no basta incrementar castigos frente al 97% impunidad, aun para delitos atroces.

Es imprescindible colocar bozales carcelarios, sin tanto perendengue, a esas hienas perfumadas que sonríen, jamás se arrepienten, no temen a Dios, mucho menos a inocuos barrotes.

La nueva ley requiere apoyo irrestricto de la sociedad civil abandonando el silencio cómplice, parándose en la raya, creando ‘Frentes Ciudadanos’ inspirados en fundaciones como Ángeles Somos, comandada por Quijotes de recia estirpe: Raúl y Rosita Paniagua, advirtiéndoles a los depredadores sexuales: ‘NOLI METANGERE’, frase independentista grabada en 1886 sobre monumento de fino mármol, erguido frente al Camellón de los Mártires, mirando a la Bahía de las Ánimas: ‘¡NO ME TOQUES!’, ‘NO ME RETENGAS!’, reproduciéndola en letras doradas sobre escudos, himnos, banderas; el Padre Nuestro, en cada gota de lluvia, átomos de luz, oxígeno y clorofila; sobre corales, espumas marinas, tugurios y rascacielos; pétalos y arco Iris, en la palabra luminosa del maestro, inscrita en billeteras, hostias y agnósticos esperando retumbe en almohadas y conciencias; cordilleras, llanuras, en cada lágrima, verso o tonada y florezca victoriosa tanto en bolígrafos de jueces, fiscales, magistrados, como en los guayos de la Selección Colombia, previniendo a los depredadores sexuales de todos los tamaños y máscaras: “Desde ahora y por siempre, los Ángeles no tienen precio en Cartagena ni en el resto de esta trinchera que heredamos como patria.