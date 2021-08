La afirmación reciente del rector de la Universidad del Norte, Dr. Adolfo Meisel Roca, “Cartagena es un desastre social”, por venir de quien viene, se convierte en un llamado a la conciencia de todos y a la revisión de todo lo que haya que revisar.

Igual atención merecen el pronunciamiento del Consejo Gremial de Bolívar como las reacciones de la Secretaría de Hacienda Distrital. Amén de la manera como arden las redes sociales, ligeras de pensamiento y con afirmaciones que difícilmente se pueden sostener. Estamos ante la digitalización del odio. El valor del respeto, principio de la convivencia, ha saltado en mil pedazos.

Detrás de este desastre se esconden dos realidades de fondo: la primera es la forma como se ignora y se daña, por todos los medios posibles, la dignidad de los cartageneros de a pie; la segunda, el desconcierto que produce el saber que, dependiendo de donde se nace en Cartagena, así mismo estaremos hablando de nuestras menores o mayores posibilidades de vida digna y desarrollo. No es hora de rasgarnos las vestiduras sino de reconocer que los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Es un lastre histórico que arrastramos.

Frente al debate abierto por el Dr. Meisel, genera preocupación que algunos medios locales, incluso analistas de la ciudad, se queden en el membrete del debate, olvidando que, desde hace años, se viene diciendo, a todos los sectores con intereses en Cartagena, que no se trata de repartir y de entregar cosas con programas asistenciales, sino de asegurar que cada uno pueda desarrollar sus capacidades, liberar sus potencialidades y reafirmar sus iniciativas y hacerlo desde la acción transformadora de una apuesta educativa que dignifique la vida y el trabajo. La peor pobreza que tenemos en Cartagena, y esta es una de las lecciones de la pandemia, no es solo la carencia de lo necesario, sino el privarnos de nuestro trabajo y de la dignidad que nos da ese trabajo. Ojalá no perdamos de vista que democracia sin educación equivale a incapacidad democrática.

Por otra parte, Cartagena solo podrá mejorar desde el sano quehacer de una política adecuada. Hoy tenemos sectores y grupos socialmente organizados y con problemas tan diversos como coincidentes. También tenemos intereses enfrentados y contrapuestos. A pesar de todo hay que avanzar. Hacerlo es valioso y necesario. No estamos en un campo idílico. Es un espacio de conflictos que se expresan en diferentes modalidades. La esperanza es que estas confrontaciones no aumenten las injusticias. Cada cartagenero tiene un valor inestimable más allá de las circunstancias en que hoy se encuentra la ciudad.

Todo lo que hagamos y pensemos sobre Cartagena, no será nada distinto a colgar con alfileres nuestros sueños, si no somos capaces de cambiar corazones, mejorar relaciones y construir, a pesar de todo, los acuerdos que la edifiquen.