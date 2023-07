Sonata para fusil

Tras ardua ponderación, he resuelto fundar una guerrilla. No me lucraré del narcotráfico, sino que al fin el gobierno me dará trabajo. En lo que preceda mi acogimiento a la “paz total” -antítesis del credo de Goebbels que habita la misma función semántica falaz- podré ejercer la asertividad que le falta a tanto artista nacional para denunciar el estado de su gremio. Si ser músico profesional en Colombia no paga, ser compositor es una utopía que aún toca explicar al ciudadano, al político, a quien reduce todo sonido al confort del meneo nalgar y del pasatiempo.

Naciones enteras se forjaron por lo sinfónico, pero aquí los compositores seguimos varados en una representación identitaria fallida que refleja el aislamiento al que hemos sido sometidos. Hace poco se pronunciaban maestros de la talla de Andrés Posada, Gustavo Parra y Germán Borda, lamentando lo poco que se programa la música de los colombianos. El escándalo en la OFB sigue creciendo: trascendió que el director sueco Gustafsson cobra 505 millones de pesos por un contrato de 9 meses en que se obvia el repertorio nacional, mientras que los pagos a compositores, si es que llegan, son insuficientes. Con Scharovsky en nuevo titular de la Sinfónica Nacional, surge una pauta: los músicos nacionales emigran y se importan otros para suplir procesos que no cumplen con su misionalidad de formar ciudadanía ni de responsabilizarse por las condiciones del gremio.

En su quinto mes de interinidad, Mincultura lanzó el programa “Sonidos para la construcción de paz” con una brevísima socialización, anunciando una nueva sinfónica en Bolívar, cuando aquí todos seguimos siendo espectadores. ¿Los directores y las directoras bolivarenses acumularemos acaso experiencia con esta orquesta, o será otra vitrina más para exhibir parapetos estéticos en boyantes festivales? ¿Los compositores bolivarenses beneficiaremos de encargos para nutrir nuestra identidad sinfónica, o quedaremos a la merced de tener que ponerle guacharaca a todo lo que escribamos (mea culpa)? ¿Tendremos realmente una orquesta o seguirán las imposiciones centralistas, las curtidas roscas y el cáncer burocrático, en su cotidiano ejercicio de roer nuestras tripas?

En las busetas se oye que hay que dar gracias que nos estén vendiendo un dulce y no atracando: suena parecido al arrojo presidencial de financiar delincuentes para que no delincan. ¡Tanto sacrificar por defender lo sinfónico como herramienta universal y resulta que para construir nación había que ser guerrillero! Rectifico, pues, mi tiro y me echo al monte. Honraré vidas, compondré sonatas para fusiles, idearé transgredir fuera del papel, seré pícaro como esos surrealistas que cacheteaban a los psiquiatras en sus gabinetes y, cuando me pesquen, gozaré de la estabilidad laboral que hoy me elude.