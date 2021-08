Hay diversas clases de pobreza: mental, social, monetaria, relativa, estructural, extrema etc. Durante mucho tiempo se han buscado soluciones para superarla o aminorarla sin resultados exitosos. Por el contrario, durante la pandemia de coronavirus el fenómeno ha escalado a límites más preocupantes. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2020 la tasa de pobreza extrema en la región llegó al 12,5% y la de pobreza subió al 33,7% de la población. Hay ahora 209 millones de pobres y de ellos 78 millones padecen pobreza extrema, ocho millones más que en 2019.

El debate sobre pobreza en Cartagena está sobre la mesa, escuchándose diferentes voces desde la academia, los gremios, los medios de comunicación, comunidades y Gobierno. Se reitera la gravedad del problema y hay coincidencia en que llegó el momento de resolverlo porque traspasó lo tolerable. Algunos dicen que se debe ir a las causas profundas de la pobreza para saber lo que no debe repetirse. Otros proponen centrarse en la acción, buscar salidas ciertas a una problemática que atortola.

Hurgar en el pasado es necesario. No es bueno taparse los ojos para dejar de ver las raíces de los males actuales, saber de dónde viene tanta inequidad. En el fondo hay mucho de injusticia, discriminación, corrupción, negocios amañados, racismo. Pero la pobreza en Cartagena está estudiada, diagnosticada, documentada, debatida hasta la saciedad. Hace falta un acuerdo en lo fundamental para dar vida a la acción que se requiere para comenzar a trabajar, de verdad, en la lucha contra la pobreza y la miseria en esta ciudad que necesita un aire nuevo para celebrar con dignidad sus 500 años de historia.

Cartagena por sí sola no creo que pueda resolver su problema más álgido que es la pobreza. Sería preciso enfrentarlo con una cruzada que involucre todas las fuerzas locales y la participación del Gobierno nacional, la cooperación internacional, los expertos, la academia, hacerlo como un experimento a nivel global, reconociendo que la situación es crítica y se necesitan todos los apoyos posibles. No se trata de salvar el Centro Histórico ni el patrimonio monumental de defensa de la Cartagena colonial sino de sacar a decenas de miles de seres humanos del infierno de la emponzoñada pobreza que echó raíces desde hace mucho tiempo en la Ciudad de la Ilusión. Esta cruzada requiere franqueza, visión, inversión y trabajo y no da espera. Cada día que pase sin avanzar será un paso más hacia nuestra propia negación, el camino expedito para ser inviables.