Escribo impactado con el planeta incendiado emitiendo el CO2 que antes capturaba el bosque, y por la voz del secretario General de la ONU, Antonio Guterres advirtiendo que el último informe del IPCC es un semáforo en rojo para la humanidad, que desnuda los irreversibles efectos de la crisis climática; también acompaño como millones de seres su llamado a los poderosos a que, con solidaridad y valor, tomen medidas inmediatas y más ambiciosas para frenar el calentamiento global.

Hay una petición a los líderes de gobiernos, negocios y la sociedad civil que se unan en políticas, acciones e inversiones que limiten la subida de la temperatura.

Poderosos o no, las naciones y ciudadanos estamos inmersos en un drama que exige tanto el cambio de modelo consumista, como regulaciones más rigurosas conducentes a ser sostenibles, porque el no retorno es evidente y la deforestación lo agudiza. Por eso hoy es un delito y de allí que dé continuidad a mi pasada columna donde abordé la Ley 2111 de 2021 que modificó el Código Penal, resaltando la obligación del Estado y los particulares de no agredir sino defender el Patrimonio Natural de que hablan los art 8 y 63 de la Constitución. Somos partes del todo.

En defensa de la integridad del Territorio, el art 336 persigue la Invasión de áreas de especial importancia ecológica y las precisa: las de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, áreas protegidas, definidas en la ley o reglamento. Ante la impunidad que hoy existe es menester precisar que la ronda hídrica y el POT también lo son.

La pena de prisión es de 48 a 144 meses con multa de 134 a 50.000 smlmv.

Se considera agravante la afectación de los componentes naturales y aumenta la pena. El art 336A introduce un tipo penal: la “financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica”. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche (...) le aumenta la pena de 96 a 180 meses y multa de 300 a 50.000 smlmv. Son delitos no excarcelables, como sucede con la apropiación ilegal de baldíos de la nación art 337: “El que usurpe, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la nación”. Se sindica la omisión o lo permisivo, los peajes para la ceguera tan comunes en lo ambiental. No todo es represión y castigo, hay eximentes cuando se trate de la reforma agraria o la conducta sea de campesinos, indígenas o afrodescendientes y la subsistencia dependa de habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos de la nación.

*Abogado ambientalista y comunicador.