Actualmente se transmite por las plataformas digitales de entretenimiento la bella historia que gestó una gran revolución artística. Por iniciativa del activista Harry Belafonte, en el año 1985 se reunió, en Los Ángeles (California), un selecto grupo de músicos –creo que los mejores de la época– para realizar una producción discográfica que sirviera de plataforma emotiva y económica para la solidaridad con la población africana, en especial con los residentes de Etiopía, que pasaban por una insufrible hambruna. El proyecto se denominó ‘USA for Africa’. La propuesta tuvo acogida y generó el nacimiento del disco ‘We are the world’, cuya composición estuvo a cargo de Michael Jackson y Lionel Richie, en la que plasmaron la necesidad de escuchar el llamado a la solidaridad para con los necesitados y una crítica a la indiferencia, empeñándose especialmente en el apoyo a la niñez desamparada y la que moría por inanición: “Somos el mundo, somos los niños, somos los que hacemos el día más brillante, así que empecemos a dar”.

La producción estuvo a cargo del gran Quincy Jones, a quien le tocó lidiar, el 25 de enero de 1985, con una constelación de músicos que generaron un destello que aún alumbra el universo. Estuvieron 45 artistas, dentro de ellos se encontraban, además de los autores, Stivie Wonder, Kenny Rogers, Billie Joel, Tina Turner, Paul Simón, Diana Ross, Cyndi Lauper, Bob Dylan, entre otros.

Quincy Jones tuvo que sortear todas las peripecias que se suscitaron la noche de la grabación, en especial el efecto paradójico que genera un proyecto con los íconos musicales más importantes del mundo. Por eso, en la entrada del estudio de grabación suscribió un cartel que decía ‘Check your ego at the door’ que traduce ‘Deja tu ego en la entrada’, frase que causó efectos positivos en la medida en que los astros reunidos se enlazaron en un solo corazón humilde para, con una bella causa, sacar adelante una de las más hermosas canciones de todos los tiempos, la que fue transmitida de manera simultánea el 5 de abril de 1985 y se volvió un éxito rotundo, ganando multiplicidad de premios y logrando un millonario recaudo que sigue destinándose a la causa africana. Aun así, la problemática del hambre en el planeta sigue sin solución. Aunque se presenten paliativos, el asunto es de magnitudes abrumadoras que ameritan una solución conglobante e implica la determinación política de todos los líderes del planeta. Solo tenemos que reencontrarnos con la consigna de ‘We are the Word’ y asumir el consejo de Q. Jones, dejando los egos lejos por la causa común de salvar las vidas.

No se requiere una magna obra artística, solo un alma solidaria que le dé la mano al vecino de manera amplia y no de lo que sobra. Multiplicar esta conducta es la clave de la salvación, el bien de otro es el bien de todos. Se requiere una sinergia perfecta de amor que doblegue el odio que origina todos los males.

*Abogado.