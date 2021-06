Hacía días quería tocar las cuerdas del corazón donde los recuerdos me obligaran a transitar por las avenidas del tiempo. Sucedió una noche decembrina en la Cartagena romántica y musical del año 84, cuando Sofronín Martínez y Cenelia Alcázar congregaban en “La Quemada” a los amantes del bolero.

No había sitio más fascinante. “La Quemada” tenía la plenitud que solo la magia del bolero era capaz de alcanzar.

Estimulado por la profunda admiración que siempre nos produjo su compañía, invitamos a Sofro a Guyana en 1999. Llegó con Ricardo Vélez Pareja regalándonos poesías y boleros. A Sofro lo vi feliz cantando “Me faltabas tú”, sobre la cubierta de una barca inmensa de madera, navegando por el caudaloso río Esequivo. Los pescadores del poblado de Bartica saludaban agitando sus sombreros de paja, él respondía con su sonrisa de ángel y mirando a una bella aldeana que le regaló un beso desde la orilla, le correspondió diciéndole: “Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú”. Sublime momento. Sofronín se inspiró en el río Esequivo, estaba feliz. Caminó alegre por las calles de Georgetown y su guitarra la oímos elevarse hasta la cúpula de la Saint George Cathedral, la más grande del mundo construida en madera.

Janeth Jagan, la presidente de Guyana, supo del concierto de Sofronín en el Pegaso Hotel y nos solicitó una presentación en el palacio presidencial. Su difunto esposo Cheddi Jagan, expresidente y líder histórico de aquel país, estuvo una noche en “La Quemada”. Una foto testimoniaba ese acontecimiento. Exitosa y cálida presentación, en donde el embajador de Venezuela, Héctor Azocar, evocaba una noche de bohemia con Sofronín en el Hotel Caribe. Él también quiso homenajearlo y estando nuestras relaciones diplomáticas en épocas de grata recordación, rendimos culto a la amistad escuchando a Sofro en su residencia. Inolvidable noche que culminó con los boleros “el último café” y “La puerta se cerró detrás de ti”.

Unas cuantas semanas pasaron, aún los vientos acariciaban los ventanales blancos del palacio presidencial llevando sus canciones de amor, cuando Diana Burgos, su amiga entrañable, me llamó para darme la infausta noticia de su muerte. Solo se me ocurrió salir de prisa, volver a los sitios que visitó y estando a orillas del río Esequivo, tiré flores en su lecho, escuché con melancolía el rítmico sonido del agua y fijamente aprecié la luna llena reflejada en la hermosura de su superficie amazónica y caribe. Sentí la guitarra vibrar y su voz inconfundible que corría buscando el mar donde se despidió cantándonos por última vez.