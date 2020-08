El diálogo que a continuación relato, ocurrió recientemente en la fila de un supermercado de la ciudad. Teniendo en cuenta la realidad que estamos viviendo con la pandemia, considero oportuna su publicación, para que usted saque sus propias conclusiones:

Hombre #1: Pisss, señor, por favor, el de la camisa verde: ¿se da cuenta que está sin mascarilla, con todos nosotros aquí apretujados en la tienda? Hombre #2: Ajá, tú si mandas cáscara, no te das cuenta que tú tampoco tienes protección alguna. Entonces, ¿te consideras hijo de mejor madre? Hombre #1: Discúlpame, que yo te vi primero, por lo tanto, tengo mejores derechos que los tuyos.

Hombre #2: Tranquilo amigo, tanto escándalo por el COVID-19 y cualquiera sabe que toda esta carreta es una estrategia de Bill Gates, para ponernos un microchip en la cabeza y robarnos el conocimiento. Esto fue confirmado vía “truter” por Miguel Bosé. Otros hasta dicen que es una jugada de los chinos, para luego vendernos la inyección. ¿Tú eres ingenuo?

Hombre #1: ¿Y qué opinas del estudio universitario que anda circulando y que de frente dice que quienes andamos sin mascarilla, tenemos un coeficiente de inteligencia social menor? Hombre #2: Señor, por favor, con el debido respeto, no creas en todo lo que sale en el “wasayap”, que son los “embuste news”. Todas esas mentiras se cocinan entre Rusia y China. Eso dice mi señora.

Hombre #1: ¿Pero te has dado cuenta que a las mujeres les fascinan los hombres sin mascarillas? Por lo menos a mí se me quedan mirando en la calle... Hombre # 2. Jajajaja, es porque te están viendo con ira y quieren pegarte la insultada del siglo, pero no se atreven. Hombre #1: ¿Y cuál puede ser la molestia? Yo estoy protegido por la teoría de la evolución de Keynes o Nietzsche, ahora no me acuerdo bien quién fue, donde el más fuerte sobrevive. Además, nosotros estamos contribuyendo a la “inmunidad de retoño o rebaño”, y como buena “contribución” debería ser valorada. Te confieso que no entiendo qué tiene que ver el “ganado” con la pandemia.

Hombre #2: En todo caso no entiendo la rabia de la gente. Más rabia habría que tener con la gente que sale con la mascarilla y se deja la nariz afuera. ¡Eso es burlarse del prójimo! Nosotros en cambio somos frenteros. Aunque bueno... yo salgo de la casa con mi mascarilla, para no tener problema con mi señora y afuera me la quito. Yo soy rebelde, ¿sabes?

Hombre #1: Como yo. Fíjate que desde pequeño me diagnosticaron que tenía muy poquita empatía y posiblemente eso me lleva a andar sin protección.