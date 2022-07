Sin misericordia

Los trastornos mentales deberían ser una prioridad para el sistema de salud debido al incremento en los diagnósticos psicológicos y psiquiátricos en la población, que han resultado en morbilidades y, en algunos casos, son causas de graves discapacidades y muertes.

El psiquiatra José Posada Villa afirma que el 40% de los colombianos adultos ha sufrido, sufre o sufrirá una enfermedad mental; lo cual indica que se trata de un padecimiento común que debe tener especial atención, por un lado, por su exagerado crecimiento y, por el otro, porque de ser tratados a tiempo y adecuadamente traerá aspectos positivos para la sociedad: aumento de la productividad, mejor rendimiento académico y profesional, disminución de la violencia social e intrafamiliar y, con mayor relevancia, la prevención de suicidios.

Pese a lo anterior, en Colombia a algunas entidades e instituciones prestadoras de salud se les ha hecho imposible interiorizar la urgente y necesaria atención de calidad. Como cosa rara, encontraron una nueva forma de hacer negocio, ahorrando en lo esencial para obtener jugosas ganancias. En Cartagena internarse en una clínica psiquiátrica se ha convertido en un suplicio inmisericorde. Quienes reciben los “tratamientos” simulan mejoría con tal de no volver a esos frenocomios donde son tratados peor que en las cárceles.

Da grima leer testimonios de pacientes maltratados con dichos y hechos, que son sometidos a calores extremos ya que solo permiten encender el aire una hora al día; que la cena se arme con las sobras del almuerzo es lamentable, y no porque no puedan alimentarse así, sino porque esas clínicas facturan la estadía de cada persona como si brindaran una atención óptima, cuando las condiciones no llegan a ser mínimas.

Y qué decir del tratamiento médico que reciben, la terapia con los especialistas es precaria, casi que nula, las actividades ocupacionales son semanales y mientras tanto los días son interminables y tediosos, el aislamiento más que un método de reposo para lograr mejoría pareciera un cruel castigo por padecer una enfermedad mental. Difícilmente alguien con un trastorno, por ejemplo, de ansiedad, puede recuperarse en esas circunstancias que solo representan un alto estrés.

Estamos en un país en el que a diario las noticias son un detonante de angustia para cualquiera, el mismo lugar donde las oportunidades de acceder a un empleo digno son escasas, en el que ganarse más de un salario mínimo es un sueño, aquí donde las instituciones no brindan seguridad a sus ciudadanos y la justicia no es sinónimo de reivindicación de derechos. ¿Cómo no vamos a tener trastornos mentales, siendo obvio el camino hacia estas patologías? ¿Por qué hacer de esta situación un negocio? Lo peor es que la inhumanidad de algunas clínicas mentales es un secreto que todos saben, pero las autoridades competentes siguen brillando por su ausencia.