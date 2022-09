Símil éxodo colombiano

Me puse a analizar detalladamente lo que narra la Biblia del éxodo y aquella constante de la tierra prometida que duró un sinnúmero de años y Moisés ni alcanzó a verla en su afán por salvar a su pueblo de la opresión y esclavitud, en este caso en mi país de la corrupción, sin embargo, ahora a los colombianos nos toca ese ver para creer en el escepticismo de Tomás, lo que ocurre es que entre tanto barullo que a su vez me remonta a la torre de Babel, no entiendo nada de nada, son unos términos y unos discursos que no encajan en mi razonar. Tanto al inicio como al final del libro de Éxodo, vemos al pueblo de Israel trabajando. Al comienzo, los israelitas trabajan para los egipcios, y cuando finaliza, ellos terminan el trabajo de construir el tabernáculo de acuerdo con las instrucciones del Señor (Éx 40:33). Dios no liberó a Israel del trabajo, Él liberó a Israel para el trabajo. Dicen que la historia hay que escribirla para no repetirla y la historia de los siglos nos ha demostrado que sí se repite y con más furia, con más sevicia y con un nuevo nombre el de crimen organizado en la consecución de un poder que le pertenece a unos cuantos ya que la hegemonía es del país que maneja el billete y este compra armamentos, conciencias, pueblo, mientras el resto del vulgo implora benevolencia, misericordia y piedad para llegar a lo prometido, un trabajito, un sustento, una seguridad social, un sistema de salud digno, un respeto visible de los DD. HH. y aparece la tabla de salvación “el subsidio”, para aliviar a punta de lengüetazos todo el déficit al que hemos sido empujados los que estamos de espectadores de un sistema de gobierno que calla parte del hambre y la pobreza con dádivas mal planeadas. Demasiados picos en esta montaña rusa presupuestal, demasiados subsidios bien pensados como el caso de la empresa Pacaribe, que por orden del Gobierno nacional en la ciudad de Cartagena debe subsidiar NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN SUBSIDIOS: Estrato 1: -70%, Estrato 2: -40%, Estrato 3: -15% CONTRIBUCIONES: Estrato 4 0%, Estrato 5: 90%, Estrato 6: 245%, Comercial: 100%, Industrial: 100% De conformidad con el Decreto 2412 de 2018 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a partir del 1 de agosto 19 se incorporará en la tarifa el Valor del Incentivo de Aprovechamiento y Tratamiento VIAT. Este es solo un ejemplo que nadie me ha podido explicar sobre estos porcentajes. Ojalá existiera una autoridad que pueda revisar estos valores y si existe una respuesta justa y convincente entonces sigo caminado en este éxodo hacia miles de promesas que año tras año nos vienen entonando en los versos del Cantar de los Cantares a un pueblo que se aferra a la camándula, al Divino Niño y a subir Monserrate arrodillado. Mi próximo ejemplo Afinia. No más. Basta ya.

*Escritora.