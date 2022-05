Conforme se acercan las elecciones la pregunta se repite cada vez más: si fuera usted colombiano, ¿por quién votaría?, ¿votaría por Petro?, ¿votaría por Fico? La verdad, si yo fuera colombiano, lo que haría es salir corriendo. No se ofendan. Yo soy así. Los hay que les falta tiempo para lambonear al prójimo y los hay de que somos más de decir lo que de verdad pensamos y que sea lo que Dios quiera. Así que, seamos sinceros, cualquier colombiano en su sano juicio y, salvo que sea muy pobre o muy rico, lo normal es que se dé el piro del país tan pronto pueda y los pies y las visas extranjeras se lo permitan. Estoy cansado de escuchar a antiguos alumnos, antiguos compañeros y antiguas novias diciendo todos la misma frase: me quiero ir a EE. UU. o a Europa.

Con lo que si la pregunta es a quién votaría yo, la respuesta es a nadie. Los problemas son tan profundos, tan estructurales, que ningún presidente los va a corregir en cuatro años. Quizá a empeorar sí. De Petro tengo plena confianza en sus capacidades para estropearlo todo aún más. Me parece el perfecto ejemplo de persona que tiene un muy escaso conocimiento de sus capacidades reales, unido a una enorme confianza en sí mismo. Mezcla muy recomendable para la autoestima de uno y muy poco para la supervivencia de cualquier otro que ande cerca. De Fico poco sé, la verdad. He escuchado dos o tres de sus discursos y no oí nada especialmente significativo. Y los demás candidatos son irrelevantes.

Así que, visto lo visto, mejor huir, la verdad. Colombia es un país necesitado de reformas nucleares. Es necesario replantear el país de arriba abajo (lo cual, no obstante, no hace imprescindible ni hacer una nueva Constitución, ni siquiera modificarla): corrupción, narcotráfico, seguridad, sistema impositivo, burocracia, educación, etc. Ninguno de los candidatos tiene ni el empuje personal, ni la talla intelectual, para enfrentar semejante reto asumiendo las consecuencias. Siendo sinceros, ¿quién sí la tendría? Es una labor más de gigantes, que de hombres.

En fin, si estuviera en la obligación de votar, votaría en blanco. ¿Por qué? Participaría para demostrar con mi voto mi compromiso con el sistema de elecciones periódicas, pero votaría en blanco para transmitir mi desagrado por cualquiera de las opciones existentes.

Y, si usted de verdad quiere votar a alguien, mi consejo es este: no vote pensando en quién lo haría mejor, sino en quién lo haría peor.