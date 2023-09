Si trabajara para mí...

No me cabe la menor duda de que si Gustavo Petro trabajara para mí no hubiera pasado el periodo de prueba. Es imposible laborar con una persona que no respeta obligaciones, desconoce citas y se burla del tiempo de los demás. Ha derogado 82 compromisos injustificadamente, dejando colgados a los asistentes. Al revisar los eventos cancelados, en la mayoría no es claro qué hizo el presidente en el tiempo en el que anuló su agenda. En 32 casos el mandatario tuvo temas privados, casi una vez cada 10 días. Es decir, no los reemplazó por otros actos públicos, sino que se quedó en la Casa de Nariño o fuera de las cámaras. La segunda razón de los cambios en la agenda ha sido de fuerza mayor, como enfermedad y problemas para trasladarse a los sitios. En ocho ocasiones de este año Petro ha cancelado eventos por enfermedad, sin explicar de qué se trata y sin incapacidad emitida por un médico certificado. No existe patrón que se “aguantara este brinco” de un empleado.

Tampoco me aguantaría un acomodado fulero que me quiera ver la cara de boba. Por ejemplo, el 14 de abril Petro faltó a la cumbre de alcaldes en Palmira. A la hora del evento, a las 3 p. m., fuentes de Presidencia informaron que el presidente no podría llegar por condiciones climáticas. Pero, desde las 6 a. m. de ese día, por el chat de Presidencia habían informado que iba a tener “agenda privada”. Es decir, desde la mañana había sacado el evento de Palmira de su agenda. La razón de la cancelación, por lo tanto, fue otra. Y el mandatario no quiso informarla y prefirieron inventarse un cuento poco creíble para el resto de los asistentes. En promedio, este año ha cancelado nueve eventos por mes. ¿Se imaginan un empleado que no le llegue a uno el 30% del tiempo?

Su tendencia es a decir mentiras disfrazadas de cifras inexistentes como las que usó para apoyar la reforma a la salud. Es falso que las medicinas y operaciones solo estén para los más ricos. El sistema de salud colombiano atiende 24.399.839 personas en el régimen contributivo y 24.745.934 en el subsidiado. Si las EPS tienen problemas económicos es porque el Estado no les paga y las ahoga en deudas. Así mismo, las afirmaciones del mandatario sobre la reforma tributaria pasada por el Gobierno nacional, que argumentaba que la iniciativa solo afectaría a los 4 mil más ricos en el país, fueron una falacia. Hoy, estamos inmersos en un país encarecido y en un gobierno que ni siquiera ha ejecutado un presupuesto que supuestamente no alcanzaría. Como solución, el presidente amenaza con echar a sus ministros que laboran sin coherencia y que demuestran su inexperiencia en el manejo de recursos públicos.

Cabe resaltar que el sueldo presidencial es de $47 millones, más vivienda y vehículos.