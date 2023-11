¿Seré brutica?

Mi columna de hoy empieza con una pregunta que me hago al ver los noticieros o leer las noticias. Y es que en mi mente hay cosas que no tienen sentido o no entiendo. Les pongo un ejemplo: La presentadora que se saca el testimonio de la representante Asopaz diciéndole al Eln que suelte al papá de Lucho Díaz. ¿Quién es esa señora y por qué el Eln la escucharía? ¿De verdad piensan que los guerrilleros escuchan a alguien y no tienen su propia agenda? Yo pienso que en la selva no tienen televisores. Pero me detengo y pienso... a lo mejor la brutica soy yo. Probablemente el señor que fue la “Joya de la Corona” no fue la excusa perfecta para suspender la mesa de diálogo y pedir que retiren el Ejército de algunas zonas.

También me siento brutica con el tema de la gasolina. El Gobierno tomó la decisión de quitar los subsidios al combustible para subsanar el déficit fiscal del fondo de estabilización. El tema ha tenido influencia en la inflación, perjudicando a todos lo colombianos. Sin embargo, los taxistas con solo actualizar el RUNT podrán ir al Banco agrario a pedir los bonos compensatorios por la medida. Esta medida corresponde al apoyo económico que desde Presidencia se acordó con el gremio ante el incremento de tarifas que perjudica su trabajo. Yo, en mi absoluta brutalidad, me pregunto: ¿Los que no tienen taxis no están damnificados? ¿No hay otros gremios clavados con este cuento? ¿Los que usamos nuestro carro para salir a trabajar diariamente no estamos perjudicados? A lo mejor soy muy brutica y no entiendo.

Me asombra la facilidad con la que el presidente sale a dar noticias en las que luego lo desmienten y lo dejan como una chancla. Esto le pasa una y otra vez y nada que aprende. Él se vuelve a equivocar y no le importa... no cambia. Yo regañaría a mi jefe de prensa o director de comunicaciones. Pero, a lo mejor, en mi absoluta brutalidad no entiendo que el pobre trina desde el celular cuando se despierta de la siesta y no ha tenido tiempo de hablar con sus ministros. Mi poca materia gris no me deja entender ni esto ni sus largos discursos que pocos escuchan (yo cambio el canal) con palabras rebuscadas que pocos entienden y lo hacen sentir culto e inteligente. La verdad yo no comprendo mucho... me pasa como con algunas canciones de Shakira y Joe Arroyo... Simplemente no entiendo.

Tampoco concibo la obsesión por financiar la primera línea del metro de Bogotá con plata de la nación si esta ya está contratada, en ejecución y con financiación garantizada. ¿Por qué gastar más? Si quiere ayudar, financie la segunda línea. No hay que desperdiciar platica y menos cuando hizo una reforma tributaria argumentando que el presupuesto no le alcanzaría. De verdad soy muy bruta y sigo sin entender.