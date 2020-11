Colombia es el segundo lugar más costoso en América Latina para formalizar un trabajador según el BID. No solo es el costo de 116%, sino que se requiere 30 trámites para cumplir con los requisitos de ley. Si estos fueran de evidente beneficio para el trabajador, no habría problema. Para muchos no lo es, por eso 47% del mercado laboral es informal. Acabamos en la insólita posición que a pesar que un empleador quiera formalizar, muchos empleados prefieren ser informales. Aunque el temor a perder el régimen subsidiado está presente, no entusiasma tampoco el pago de parafiscales y contribuciones. La costumbre de cargar impuestos al trabajo debe acabar.

A un trabajador con contrato de prestación de servicios le retienen más del 25% de sus ingresos. Esto sin incluir pagos de pólizas y estampillas. Si se suman impuestos de renta o predial, resulta confiscatorio para un profesional responsable de IVA que al final del día le quede menos de 50% de lo facturado. Es decir, si un trabajador tiene honorarios de $10 millones, luego de todo resulta ganando menos de $5 millones. Esto tiene un efecto cascada, donde cada vez hay que inflar más los contratos para que el neto de compensación quede igual. Está en una estructura que desincentiva el trabajo y la formalidad. Es desproporcionado el cobro de IVA del 19% para el trabajador por contrato, más aún que al ser profesional la retefuente pasa del 4% al 11%. El IVA nació como un tributo plurifásico para el sector manufacturero. Es diseñado para cadenas de producción, donde el descuento en cada etapa, incentiva la formalización. Con el tiempo al expandir el IVA a servicios laborales, se desnaturaliza al no existir insumos ni cadena de suministro, nada se puede descontar. Perdiéndose así el diseño del tributo, es una tarifa no razonable. La flexibilidad del contrato de trabajo por prestación de servicios la ha vuelto popular con 3.5 millones laborando bajo esta modalidad. No es solo el empleador, cada vez más los trabajadores millenials exigen mayor movilidad laboral. Aunque se ha vuelto práctica común disfrazar nóminas de funcionamiento en proyectos de inversión o convenios, usando esta figura contractual.

No es justa la inestabilidad que resulta de contratos a diez meses para hacerle esguince a la ley. Tan preponderante es esta realidad que el nuevo Código Disciplinario que regirá desde julio del 2021 regula a los contratistas que cumplen funciones misionales de las entidades públicas. La reforma tributaria del 2013 sustituyó 13.5% impuestos a la nómina por una sobretasa de renta. Cambiar la fuente ha significado un incremento en la formalidad del 8.5% al final del 2019. El IVA del trabajador por contrato se desvió de su propósito. Un ajuste formalizaría y aumentaría el número de contribuyentes. No solo fomenta la informalidad, sino que no es justo. Trabajadores con la misma facturación deberían aportar el mismo tributo. Eso es equidad.