Sentido de pertenencia y deporte

Ser parte de un equipo deportivo proporciona a los atletas una identidad compartida y un sentido de pertenencia a una comunidad. Esto puede ser especialmente significativo en equipos locales, donde los jugadores representan a su ciudad o pueblo, o incluso a su barrio.

Los primeros clubes de barrio del fútbol argentino surgieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en las zonas urbanas de Buenos Aires y otras ciudades del país. El Boca fundado en 1905 en el barrio de La Boca es uno de los clubes más famosos y exitosos de Argentina. Surgió como un club de barrio y se convirtió en uno de los clubes más grandes del país, con una enorme base de seguidores. De esta manera, varios clubes de Argentina se han formando principalmente en los barrios para darle paso al profesionalismo, y actualmente son referentes a nivel mundial de organización y desarrollo, y han creado una cohesión entre el nacionalismo argentino y el fútbol.

En Colombia existe un fanatismo en el interior del país por el fútbol, que, debido al gran despliegue mediático por las dos grandes cadenas del país se ha formado como un referente de identidad y de nacionalismo cuando juega nuestra selección. Hay que decir que el fútbol ha establecido esa cohesión entre lo tangible e intangible, llegando a introducirse dentro del proceso de identidad de una nación, la cual empezó a ser ganadora con dos deportes distintos, el béisbol y el boxeo.

Cuando Colombia no aparecía en el espectro del deporte mundial, varios jóvenes de clase popular de Cartagena, de Barranquilla, y algunos de Santa Marta, hacían patria, y empezaron a sonar en el escenario deportivo mundial cuando fueron campeones mundiales en el año 1947, y mucho después en 1965. Colombia después, en los años 90, inició un proceso en el fútbol nacional, el cual le ha permitido ir ganando un espacio en el ámbito internacional, debido también a que los grandes grupos económicos del país le apostaron a este deporte que, a pesar de sus múltiples escándalos, sigue siendo un referente dentro del proceso de identidad de nuestro país.

Muy raras veces un país enfrenta un panorama tan disímil como el nuestro. El 90% de nuestro territorio está impregnado por el fútbol, un deporte que muy pocas veces es exitoso a nivel de selecciones, sobre todo cuando tiene un alto presupuesto para el desempeño y logro de los objetivos. Esto lógicamente ha creado una especie de “resentimiento” en otras disciplinas que no son tan mediáticas, pero que le han dado a Colombia múltiples campeones mundiales, como el Boxeo y el Patinaje. Desafortunadamente, el boxeo se ha venido a menos, cumpliéndose la profecía de mi querido padre que la última vez que hizo un programa radial, en el año 2003, para refugiarse en sus cuarteles de invierno, manifestó a voz en cuello: “En los próximos años dudo que haya más campeones mundiales de boxeo, lo que habrá será cantantes de champeta y mototaxistas“. Mi viejo con su sabiduría hasta el momento ha atinado, y pensar que uno de estos presuntos mototaxistas amenazó al alcalde, hace poco, porque no estaba de acuerdo con una disposición de no parrillero en algunos barrios de la ciudad. Esta es nuestra realidad.

Aunque en los años 70 había clubes de béisbol con nombres de barrios de la ciudad, como Getsemaní, Torices, Águilas de San Diego, que fueron naciendo en los barrios, pero que después se fueron esfumando con el paso del tiempo, y no fueron capaces de avanzar hacia el profesionalismo, gracias a una dirigencia enana, que le temió a la grandeza. Así mismo, el boxeo llegó a su zenit, y después a su ocaso, a tal punto que se nos ha olvidado quien fue Rodrigo ‘Rocky’ Valdés, quien recién cumplió 7 años de fallecido, y que tiene un Coliseo con su nombre, pero que las autoridades deportivas de la ciudad, ni siquiera hicieron un acto póstumo para resaltar la memoria deportiva histórica de nuestra ciudad y departamento, sin embargo el país hermano de Venezuela exalta en vida al mejor deportista que ha tenido Colombia en los últimos 50 años, como lo fue Antonio Cervantes Reyes “Kid Pambelé”, a través de la Universidad de Aragua, otorgándole el grado de Doctor Honoris Causa. No se equivocó el hijo de Dios al decir: “No hay profeta sin honra sino en su propia tierra”.

El fútbol aprovechó esos espacios, que fueron creciendo, y que, con gobernantes y dirigentes, amantes de este deporte, se pretende crear ese sentido de pertenencia, en una ciudad que no es precisamente 100% futbolera, pero que avanza a pasos agigantados, con el equipo de la ciudad que compite en el torneo de la primera B del fútbol colombiano. Amanecerá y veremos qué sucede con este ejercicio, si el equipo logra llegar a la primera A será un éxito.