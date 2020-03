Senti-pensante

Estoy de nuevo pensando y sintiendo, acerca de Rappi. Digo pensando y sintiendo, porque siempre un sentimiento va aunado a un pensamiento. Mi situación es ambivalente cuando pienso y siento, acerca de Rappi.

Respeto y admiro la invención, el uso de las nuevas tecnologías, el idearse un negocio, los miles de trabajos (aunque informales) que ha generado. Sin embargo, hay algo que no me cuadra de Rappi.

Ha generado trabajo para miles de personas, quienes no se pueden considerar dentro de la vida laboral formal del país. Ninguno de quienes trabajan como mensajeros de Rappi está inscrito como empleado y no recibe ninguno de los subsidios legales que en nuestro país son obligatorios. Me dicen, no me consta, que inclusive ellos tienen que poner la bicicleta o moto con la que trabajan y además deben comprar las franelas, las gorras y el morral que llevan en la espalda. A eso se le suma que no cuentan con un sitio específico de trabajo, donde puedan instalarse, ir al baño, hacer una merienda, tomar agua, etc.

Rappi se ahorra todos los costos fiscales y parafiscales obligatorios en el país, a costa de la subcontratación o nula contratación de miles de personas. Por eso, vemos cientos de personas que trabajan como Rappi, en las calles, en las aceras, en los parques, sudados, somnolientos, cansados, con sed y sin tener un sitio donde realizar sus necesidades personales. Hay un abuso por parte de Rappi y de quienes se vinculan a trabajar con ellos, de los bienes de la ciudad.

Se unen así, a una mafia de la informalidad, que hace uso de muchas personas, invadiendo la ciudad y sin dar ninguna comodidad de trabajo a quienes los enriquecen con su oficio.

Ayer, cuando caminaba por las calles de Bocagrande y vi tirados en el espacio público a más de 30 personas, con sus bicicletas arrumadas contra las paredes y a ellos con sus gorras y franelas de Rappi, sentados bajo el sol, algunos inclusive, tratando de dormir, sentí mucho malestar, me pareció una terrible explotación de las personas y un terrible abuso de los espacios de la convivencia ciudadana.

Sugiero por lo tanto, que Rappi apoye a los Rappimensajeros para que se organicen y tengan locales en diferentes sitios de las ciudades, en donde puedan esperar las llamadas de servicio que reciben, dejando así de utilizar de manera irregular las calles de las ciudades y por sobre todo, darle una situación laboral digna a quienes los apoyan en el billonario negocio que han creado.

Eso en cuanto a los espacios laborales y segundo, que se organicen de manera laboral y dentro de lo establecido por la ley colombiana, en Colombia por supuesto, a todas las personas que trabajan para que Rappi sea un éxito empresarial.

*Consultora y Asesora Senior en Educación y Desarrollo Comunitario.