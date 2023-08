Sensata visión de Camacho

La reciente llegada de Omar Andrés Camacho al Ministerio de Minas y Energía ha refrescado el panorama con una visión más realista sobre la exploración petrolera. Camacho ha sido enfático en la necesidad de continuar con la nueva exploración petrolera, algo que nos llena de esperanza.

Reiteramos que Colombia no tiene que asumir de una manera auto flagelante la limpieza de un planeta que no contaminó ni contamina. No hemos arrasado con todos nuestros bosques y selvas como sí lo han hecho otros países que hoy hablan del cambio climático.

Colombia, antes que preocuparse por el cambio climático, debe atender el hambre y las pésimas condiciones de vida de su pueblo. Manejemos las preocupaciones ambientales en sus debidas proporciones. No podemos replicar conductas de países desarrollados que han superado muchos problemas que nosotros aún enfrentamos, y que hablan sobre estos temas con la tranquilidad de que su pueblo tiene y tendrá alimento y una alta calidad de vida.

Queremos felicitar al Ministerio de Minas y Energía y, muy especialmente, a la UPME por su esfuerzo en viabilizar más proyectos con FNCER. Gracias a los recursos de reposición, proyectos previamente negados están siendo reevaluados. Estamos seguros de que la UPME encontrará la manera de autorizarlos para avanzar. Es imperativo priorizar estas autorizaciones, que ya llevan un considerable retraso.

Sin embargo, es vital que la UPME tenga presente que la autorización de muchos megavatios (MW) no garantiza su construcción. Históricamente, se han autorizado miles de MW en energía eólica y solar, pero según datos actuales de XM, solo hay conectados a la red 18 MW en eólica de hace 20 años (Jepírachi) y 412 MW en solar. La tasa histórica de éxito ha sido muy baja, por lo que es esencial no confiarse y autorizar la mayor cantidad de proyectos viables posibles.

Es crucial que haya coherencia fiscal en el apoyo a las energías renovables. No tiene sentido financiar este apoyo con impuestos a la misma actividad. Los recursos deben provenir, entre otros, de la explotación petrolera. Como nación en desarrollo, necesitamos los ingresos del sector petrolero para subsidiar a los menos favorecidos y financiar la costosa y muy necesaria transición energética.

Felicitamos al ministro Camacho por su sensatez y estamos seguros de que el presidente Petro lo respaldará, ya que su posición va en línea con la política de estado de apoyo a las energías renovables, pero con una visión más pragmática y realista.

Adelante, Ministro Camacho. Ese es el camino correcto: apoyar al desarrollo petrolero para financiar las energías renovables y, cuando estas estén preparadas, desplazar de manera progresiva y responsable a los combustibles fósiles en una transición justa para todos. Estamos seguros de que el Sr. Presidente lo respaldará.