“Señor, ¡no me haga duro!”

Guardé esta pesadilla en el fondo de mi conciencia esperanzado en que se diluyera con el fragor de las crueles y cotidianas noticias, pero no pude más, terminé vomitándola y esta es la historia.

La esclavitud sexual de niños y adolescentes en Cartagena es un HECHO MÁS QUE NOTORIO e in crescendo, minimizado por las estadísticas del ICBF asegurando que, durante 2021 solo se reportaron en Colombia 432 casos de comercio sexual de niños, niñas y adolescentes, 25 en el ‘Corralito de condones’, cifra irrisoria, cortina de humo destinada a justificar considerables inversiones estatales así como los 2,5 millones de dólares donados por Estados Unidos al Distrito, con destinación específica: atender, integralmente, a las víctimas de tan infame delito y judicializar, con todo rigor, a los victimarios. Pasa el tiempo y, ni lo uno ni lo otro: Cartagena apesta, cientos de niños, deambulan todas las noches hasta la madrugada en el sector amurallado y sus alrededores, exhibidos, a infierno abierto, mercancía bichecita, sin mácula de venéreas. Descomunal afrenta a la dignidad humana, jamás presenciada por mis ojos, en vivo y en directo; pesadilla nocturna en la Plaza de la Aduana, donde entre 1595 - 1640, comercializaron 125.000 seres humanos con piel de ébano junto a animales de carga.

Caminaba desprevenido, rumbo a mi casa, cuando escuché llorar a un niño:

-“¡Papi, dile al señor que no me haga duro, que no me duela, no demore mucho!”.

-“¿Qué le pasa a su hijo?”, pregunté ingenuamente. “Soy pediatra, ¿puedo ayudarlo?”.

-“¿A usted qué carajo le importa? ¡Sapo triplehijeputa!”, me increpó el padre, mostrando sus colmillos, recordándome de paso a Carmencita, que en paz descanse.

Apareció entonces un turista, entrado en canas, de blanco inmaculado incluyendo nariz y zapatos, acariciando al niño, rumbo al matadero... Nadie se inmuta frente a la subasta, a ‘infierno abierto’, de estos nuevos esclavos, menú que hace agua la boca y la bragueta a pedófilos del mundo entero. “¡El dólar brother!”.

Viacrucis perpetuo de muchachitos desamparados, con la misma edad de mis nietos... “¡Míster, no me haga duro!”, suplicaba el niño de rodillas y su voz retumba en cada rincón, en cada piedra. ¡Canallas!

¿Quién responde por el holocausto de estos Angelitos con dientecitos de leche? El Centro Histórico de Cartagena y la ciudad entera permanecen huérfanos de ojos y oídos solidarios, competentes y honestos, solo aparece Pilatos, muerto de la risa, justificando lo injustificable, quitándose el tizne de las manos, jamás de su conciencia.