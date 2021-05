Conocí al médico Ivo Seni en el tercer año de medicina, era profesor, nos dictaba la cátedra de Microbiología. Años más tarde graduado de médico y vinculado al Departamento de Fisiología revisé el Laboratorio de Fisiología y me llamó la atención la existencia de unos tubos y mangueras en un rincón del lugar. Intrigado le pregunté a la señora Mercedes Martínez, que era el alma del Departamento; ella me dijo que eran parte del experimento de Seni sobre la “circulación extracorpórea”. Intrigado me dediqué a investigar y conseguí armar lo que el profesor había hecho; una “máquina de circulación extracorpórea”. El invento de Seni estaba constituido por: una jeringa de cristal de 150 centímetros cúbicos en cuyo interior estaban dos globos de goma sintética encerrados en una cámara esférica de plexiglás. Los globos cumplían las funciones de los ventrículos derecho e izquierdo del corazón y se contraían impulsados por un sistema de biela y motor, uno recibía la sangre venosa y la impulsaba al pulmón y la otra succionaba la misma y la enviaba al árbol arterial, ambos sistemas tenían válvulas hechas con caucho inerte para evitar el reflujo. El pulmón era un cilindro de vidrio pyrex de 60 centímetros de alto por 15 de ancho, en su interior había una manguera plástica en espiral de cinco milímetros por donde pasaba la sangre, simultáneamente recibía oxígeno de un tanque acoplado al aparato, el cilindro estaba lleno con agua y una resistencia eléctrica suministraba calor, un termostato controlaba la temperatura entre 26 y 37 grados centígrados, en la parte superior del pulmón Seni colocó una válvula de doble entrada que permitía que la sangre venosa y el oxígeno entraran al mismo tiempo, mediante un regulador para controlar el proceso. Seni en el laboratorio de Fisiología utilizó el corazón pulmón en cirugías experimentales con perros de gran tamaño, los animales lograban sobrevivir varias horas.

En 1952 en el “Congreso de Gastroenterología celebrado en Cartagena” Ivo Seni exhibió, en los patios de la Universidad, “El corazón pulmón”; que funcionó perfectamente con un perro que permaneció vivo durante los cuatro días que duró el congreso. Seni viajó a Bogotá, llevó su invento a la Clínica Shaio y fue acogido con entusiasmo, Alfonso Bonilla Naar lo presentó en la Universidad Nacional. Sin embargo, el “golpe de Estado” de Rojas Pinillas produjo la crisis nacional. Seni desilusionado regresó a Cartagena y se olvidó de esa iniciativa. Años más tarde en Estados Unidos surgieron las máquinas de circulación extracorpórea. Ivo Seni como pionero mereció ser tenido en cuenta en el relato histórico de la circulación extracorpórea en el mundo.

(1) MORÓN D. DARÍO- “El Corazón pulmón de Ivo Seni”: HUMANISMO, MEDICINA Y OPINIÓN (Págs. 119-123) Universidad de Cartagena. Año 2007.