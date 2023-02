Semestre I

De 8 semestres que dura este periodo presidencial, mi calificación es muy baja en el primer semestre. Vamos a los hechos. Primero, único e inédito, la reforma tributaria a menos de 12 horas de posesión presidencial con muchos visos de inconstitucionalidad y más grave, comenzó la discusión arrodillada sin haber aprobado el presupuesto de la nación y que por la derecha incrementaron 15 billones del presupuesto presentado del gobierno anterior y en el plan de desarrollo ya tienen adición presupuestal billonarias. Segundo, el descabezamiento de más de 150 militares de alto rango expertos en inteligencia, estrategia y operaciones militares. Resultado, la inseguridad crece. Tercero, pánico económico y social con las estridencias de varios ministros y ministras. En camino hace más de 7 años se viene con la transición energética, pero en los foros internacionales se crea un ambiente de inseguridad tanto industrial como jurídica por declaraciones altisonantes. Cuarto, ¿la paz total o el caos total? Ya Petro tuvo su silla vacía con la descalificación del Eln al declarar no haber pactado el cese bilateral de fuego. Y, si fuera poco, solo uno de los grupos reúne las condiciones para pactar la paz, los demás ni uno solo es político. Mientras tanto el Ejército quieto en primera base. Quinto, el tan cacareado reformismo en poco tiempo da la impresión que al presidente Petro no le quedará mucho tiempo. Las reformas que Colombia necesita: rural, policíaca, pensional, justicia, laboral y salud deben tener el estudio, análisis y mesura a quien corresponde en un estado social de derecho democrático como es el papel del Congreso y su control constitucional. Todo esto parece no importar al Gobierno, la democracia hay que cuidarla por imperfecta que sea, es la mejor garantía de libertad y libertad de expresión. Sexto, asumir el control de los servicios públicos y tratar de manipular otros poderes supuestamente independientes, debilita la majestad de la Presidencia, signos y síntomas de autocracia.

Podría extenderme, a punta de trinos no se puede gobernar, los colombianos todos merecemos respeto y con garantías de seguridad. Ejemplos: La Mojana, Canal del Dique, Protección Costera, Montes de María y no me imagino las otras regiones como los departamentos del Oriente y Amazonía a merced de la deforestación por la mata que mata. Me quedé sin espacio. Espero que las facultades extras, si se llega aprobar el Plan de Desarrollo tal y como se presentó, no sean para hacer lo que a bien tenga el presidente. El Congreso debe aterrizar las cifras. Los contribuyentes también necesitamos zanahorias, no solo garrote.

Trinar y retrinar ha sido la constante para incitar choques colectivos entre dos bandos en las calles.

Ya no más incendio, presidente Petro dé ejemplo de cordura en el Ejecutivo. El país necesita libertad y orden. Ya es tiempo de compromiso con fortalecer la institucionalidad. Las deudas actuales e históricas hay que pagarlas, por supuesto, sin patear la lonchera.