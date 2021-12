¿Cómo seguir enseñado a mis estudiantes que el derecho a la vida es inviolable, y que en este país está prohibida la pena de muerte? Si ha sido complejo afirmar esto en un país marcado por un cruento conflicto armado de tantos actores que han creído tener el derecho o una justificación válida para arrebatarle la vida a tantos colombianos.

Donde la misma institucionalidad que tanto insisto en defender nos ha arrojado un aproximado de 6.402 falsos positivos. Donde los grupos al margen de la ley le arrebataron el derecho a la vida, a la integridad, a la familia a tantos niños reclutados en contra de su voluntad y obligados a pelear una guerra que no era suya, excusados en la injusticia social.

Este año el paro nacional, nos ofrece un termómetro importante sobre como protegemos los DDHH en nuestro país. Baste leer el más reciente informe de la ONU: “existen motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la policía y que, en al menos 10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional. Actores no estatales habrían matado a 10 personas, mientras que no existe información suficiente para establecer la autoría de la muerte de ocho personas.”; así como insta a los miembros de la fuerza pública a “respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, y no discriminación”.

Y sin embargo en una nueva y no menos sorprendente iniciativa legislativa del actual Gobierno, en tiempo record logra aprobación de una ley de Seguridad Ciudadana en la cual incorpora la figura de Legítima defensa privilegiada la cual SE PRESUME cuando “se ejerza para rechazar al extraño que, usando maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas, o vehículo ocupado”.

¡Claro! Dice la norma que esta debe ejercerse desde la proporcionalidad. ¡Como si este no fuera un país donde la misma fuerza pública ha desconocido sistemáticamente dicho principio! Así solo me quedan preguntas: ¿Se presume que, si asesino a alguien en mi propiedad, lo hice en legítima defensa privilegiada? ¿No es esta una forma de mostrar que es más importante la propiedad privada que la vida? ¿Ya no se debe vencer en juicio? ¿Será que a nadie se le ocurriría fabricar una escena dentro de estas facultades? ¿Esta seguridad es para cuales ciudadanos? ¿No alienta esta norma que nos tomemos la justicia por propia mano? Y finalmente ¿Cómo lograr que la inviolabilidad de la vida sea una realidad?, ¿Algún día la protección de la Vida será un verdadero pacto nacional? o ¿simplemente seguiremos justificando la muerte?