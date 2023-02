Secretaría de Turismo III

Desde hace largo tiempo he creído que Cartagena requiere de una Secretaría de Turismo y sobre el tema he escrito varios comentarios y columnas de opinión. Dos de esas columnas se publicaron al inicio del gobierno del alcalde William Dau. Luego de consideraciones diversas, lo instaba a presentar un proyecto de acuerdo al Concejo con el fin de materializar ese anhelo frustrado de muchos cartageneros.

Decía: “El alcalde Dau sabe de la importancia de esta instancia pública y es quien debe presentar el proyecto de acuerdo de creación de la Secretaría ante el Concejo, en donde tiene buen ambiente”. Tal iniciativa tampoco tuvo eco esta vez y la grave y creciente crisis que atraviesa el sector del turismo local tiene mucho que ver con la falta de una entidad que ejerza la autoridad y haga cumplir las normas que exige este importante renglón de la economía local, que genera empleo y como ningún otro, puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los cartageneros.

Cartagena no ha tenido autoridad real en el sector turismo. No la tuvo con la Promotora de Turismo (1962-1998), ni con la vigente Corporación de Turismo, la primera pública y la segunda de naturaleza mixta, creada en el gobierno de Carlos Díaz Redondo. En aquella ocasión tampoco se tuvo en cuenta las voces que pedían la creación de una Secretaría de Turismo. Alcaldes locales ignoraron siempre que la estructura del Estado no permite que particulares tomen decisiones oficiales que no les corresponden. Pero en el caso de nuestra ciudad, la Corporación de Turismo está prácticamente en manos de quienes como particulares, deben ser controlados y vigilados por la autoridad competente.

De concretarse este proyecto la Secretaría de Turismo podría ejercer la autoridad hoy ausente, tener registro y control de todos los prestadores de servicios turísticos, efectuar campañas oficiales de carácter promocional sobre la marca CARTAGENA en el país y en el exterior, enfatizar sobre la clase de destino que necesitamos ser, combatiendo el de prostitución y drogas que ahora florece. La ciudad debe tener la responsabilidad institucional del producto turístico que ofrece.

La Corporación de Turismo no tendría que desaparecer y podría, como ente privado, organizar y vender el producto que cada uno de los operadores ofrezca. Como gremio podría, igualmente, asistir a ferias y eventos turísticos de importancia, con apoyo del Distrito, generar visitantes no solo de sol y playa, realizar los grandes eventos de convenciones que, en algunos casos, han emigrado a ciudades como Medellín y Barranquilla que constituyen franca competencia.