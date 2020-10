Transparencia sólo en el cielo o en el infierno, donde nadie tiene qué ganar, ni qué perder, me decía un amigo. Y un principio de conducta dice que, si alguien obtiene beneficios de mentir, lo hará; del cual se puede inferir que, si alguien puede mentir ¿para qué preguntar?

Lo anterior me da pie para dudar de lo que pueda quedar como verdad histórica de la famosa Comisión de la Verdad creada con motivo del Acuerdo de Paz con la Farc. Habrá mentiras, verdades, medias verdades, mentiras revueltas con verdades, o verdades revueltas con mentiras, ocultamientos, chismes, intereses, hablar sin conocimientos, o conocimiento parcial, y especulaciones, entre muchísimas más, no lo dudo; habrá de todo, y no creo que exista ser, o seres humanos capaces de extraer de todo eso la ‘verdadera verdad’.

Ese es un invento nuevo, porque en los otros dos procesos de paz que recuerdo (el de Gaviria y el de Uribe) no se vio nada parecido, y funcionaron mejor. Lo he conceptualizado como una forma de hacer que el dinero público, el del fisco, o el de las donaciones, se mueva. Conceptualizado digo, pero no aceptado, porque esos recursos estarían mejor invertidos en otros asuntos intensivos en mano de obra sostenible en el tiempo, o en infraestructura que permita el desarrollo económico y social del campo colombiano, por ejemplo, que en mano de la elite burocrática.

Como muestra de todo este embrollo, aparecen las Farc con viejos escritos en mano, atribuyéndose la autoría del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, y su hijo Mauricio Gómez, más interesado en que sea el DAS bajo el gobierno de Ernesto Samper, porque así podría hacerse a una jugosa indemnización, negándolo. Una simple pregunta, si se respondiera con sinceridad podría aclararlo: qué interés tendrían las Farc en atribuirse un delito no cometido ¿hacerle un favor al presidente de la época quitándole ese peso de los hombros? Por su parte, el expresidente Samper narró su verdad ante la JEP; que, bueno, coincide más con la idea que yo me formé para la época de los hechos. Pero que, vaya a saber si es 100% fidedigna. Como esos habrá cientos, miles de casos.

Para mí es claro que la verdad verdadera nunca se sabrá; se impondrá la mentira que menos daño cause a quienes se quiera favorecer, o más daño a quien se quiera perjudicar. Tampoco es cierto que el saber qué pasó evitará que vuelva a pasar. Es pura retórica que a nadie convence, aunque se repita mil veces más. Mejor sería que cada cual se quede con su propia verdad, antes que aceptar las que nos impongan otros. La mente humana tiene su propio algoritmo para resolver estas disyuntivas. Como dice uno de mis hijos: “Papi, el problema son las personas”. Es decir, sus sentimientos, sus intereses y sus emociones. ¡I agree!